Louise Thompson feiert ein Jahr frei von Klinikdramen

Louise Thompson (35) hat allen Grund zu feiern: Auf Instagram teilte der britische Reality-Star mit, dass sie erstmals seit einem Jahr keine Notoperationen oder Klinikaufenthalte hatte. Für Louise ist das ein Meilenstein, denn nach der Geburt ihres Sohnes Leo im Jahr 2021 kämpfte sie mit lebensbedrohlichen Komplikationen. Nach einem Not-Kaiserschnitt, bei dem sie über drei Liter Blut verlor, und fünf Wochen auf der Intensivstation folgten Diagnosen wie PTSD, Lupus und Colitis ulcerosa. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, Ryan Libbey, genoss sie nun ein Dinner und feierte den Meilenstein: ein Jahr ohne Klinikaufenthalt.

Der Weg zur Besserung war lang und erschütternd: In den drei Jahren nach der Geburt erlitt Louise zahlreiche gesundheitliche Rückschläge. 2024 musste sie nach einem massiven Blutverlust in Antigua ihre Reise abbrechen, woraufhin ein Stomabeutel lebensrettend eingesetzt wurde. Im November letzten Jahres folgte dann der nächste Schock, als sie nach einer Notoperation in einen septischen Schock geriet. Diese Tiefpunkte und viele emotionale Herausforderungen prägten nicht nur sie, sondern belasteten auch ihr Familienleben. Im Podcast "RISE with Roxie Nafousi" sprach die Unternehmerin ehrlich darüber, dass sie und Ryan es schwer hatten, als Familie zusammenzuwachsen: "Wir waren drei Menschen, die nicht wirklich füreinander da sein konnten."

Trotz der schwierigen Zeiten hat Louise aus ihren Erfahrungen Stärke geschöpft, wie sie ihren Fans nun ermutigend mitteilte: "Die härtesten Phasen formen die stärksten Seelen." Sie beschreibt ihre Reise durch die letzten Jahre als Schmerz, der sie aber auch hat wachsen lassen. Ihre emotionale Offenheit und der Blick auf ihren Kampf sollen nicht nur sie selbst, sondern auch andere in schwierigen Momenten motivieren. "Ich habe alles, was ich weiß, in den letzten vier Jahren gelernt: Ausdauer, Mut, die Fähigkeit loszulassen", schrieb sie. Der Rückblick auf die Herausforderungen zeigt, dass sie nicht nur überlebt hat, sondern mit neuer Stärke nach vorne schaut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey und Louise Thompson im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo