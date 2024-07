So veränderte der Stomabeutel Louise Thompsons Liebesleben

Aufgrund der chronischen Darmerkrankung Colitis ulcerosa lebt Louise Thompson (34) seit einiger Zeit mit einem Stomabeutel. Dieser dient als Ersatz für ihren entfernten Dickdarm und ist außen an der rechten Bauchseite angebracht, um ihren Stuhl aufzufangen. In einer Kolumne berichtet die britische TV-Bekanntheit nun von ihrem Leben mit ihrem Beutel und über die Auswirkungen – vor allem in Bezug auf ihre Beziehung mit ihrem Partner Ryan Libbey. Das Thema Sex stand vorerst nicht auf dem Plan. Eines Abends änderte sich Louises Lust plötzlich. Doch wegen einer Sache zögerte sie zunächst: "Das Problem war, dass Ryan noch nicht viel von Winnie [dem Stoma] gesehen hatte", erklärte sie. Sie sei noch über Monate hinweg bezüglich ihres Beutels "sehr schüchtern" gewesen.

In den ersten Wochen nach der Operation habe sie ihren Verlobten nie einen Blick darauf werfen lassen – zu groß war ihre Scham. Denn die Beauty wisse, dass sie der Beziehung keinen Gefallen tue, wenn sie "ihn mit einem Beutel voller Kacke" konfrontiert. Letztendlich wagte sie den Schritt aber doch! Das Liebespaar habe sich über alles unterhalten, auf jegliche Frage eine annehmbare Antwort gefunden und dann doch noch seinen Spaß gehabt – die Flaute im Bett war somit überwunden.

Nicht nur in partnerschaftlicher Hinsicht stellte das Leben mit Louises Krankheit eine Hürde dar. Hin und wieder bringen sie ihre gesundheitlichen Probleme an einen Tiefpunkt. "Äußerlich scheint alles in Ordnung zu sein, aber im Inneren sieht es anders aus. Es ist ein überwältigendes Gefühl der Isolation, wenn andere die unsichtbaren Kämpfe nicht verstehen, mit denen man zu kämpfen hat", erklärte die 34-Jährige mit ehrlichen Worten auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie unter anderem Bilder, auf denen sie weinend im Krankenbett zu sehen ist.

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Juli 2024

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey, Louise Thompson und ihr gemeinsamer Sohn Leo-Hunter

