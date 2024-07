Mit Stomabeutel: Louise Thompson posiert stolz im Bikini!

Für Louise Thompson (34) änderte sich 2018 ihr komplettes Leben – sie bekam die Diagnose Colitis ulcerosa. Aus dem Alltag mit der chronischen Darmerkrankung gibt die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin immer wieder Einblicke. Auf Instagram teilt sie nun mit ihren Followern Bilder aus ihrem ersten Urlaub mit einem Stomabeutel. Während eines Bootstages auf Mallorca posiert sie in einem schicken Bikini, den sie mit einem schwarzen Rock kombiniert, der ihren Stomabeutel abdeckt. "Ich war noch nie mit einem Stoma auf einem Boot. Ich war auch noch nie mit einem Stoma in einem Flugzeug. [...] Diese Reise war also voller Premieren", betitelt sie ihren Post.

Wie aufregend ihr Ausflug ist, erklärt sie ihren Followern in den sozialen Medien. "Jemand sagte, er könne den Tagesausflug auf dem Boot nicht machen, weil er das Reizdarmsyndrom habe, und ich dachte: 'Mensch, die Armen, Gott sei Dank bin ich das nicht mehr'", erklärt sie und führt fort: "Dann erinnerte ich mich daran, dass ich ein Stoma am Magen habe und platzte versehentlich laut heraus: 'Was zum Teufel mache ich auf diesem Boot?'" Ihre Angst vor einem undichten Beutel sei die ganze Zeit sehr groß, wie sie offenbart: "Ich bin erleichtert, dass ich bisher noch nicht in eine solche Situation in der Öffentlichkeit geraten bin. [...] In einem Flugzeug, auf einem Boot oder bei einem mallorquinischen Mantecadas-Meisterkurs gefangen zu sein, wäre die Hölle."

Für die Britin waren die vergangenen Jahre eine Herausforderung. Mehrere Klinikaufenthalte und viele Arztbesuche belasten die alleinerziehende Mutter schon seit Ewigkeiten. Zuletzt wurde ihr im April ein Stomabeutel angelegt. Auf Instagram gab sie ihren Followern einen tiefen Einblick: "Äußerlich scheint alles in Ordnung zu sein, aber im Inneren sieht es anders aus. Es ist ein überwältigendes Gefühl der Isolation, wenn andere die unsichtbaren Kämpfe nicht verstehen, mit denen man zu kämpfen hat."

Instagram / louise.thompson Louise Thompson im Juli 2024

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, TV-Star

Wie findet ihr es, dass Louise ihre Erlebnisse mit einem Stomabeutel offen teilt?



