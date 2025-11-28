Ans Bett gefesselt: Louise Thompson arbeitet trotz Krankheit

Die vom Schicksal gebeutelte Schwester des Radiomoderators Sam Thompson (33), Louise Thompson (35), bekannt aus der Show "Made in Chelsea", hat ihren Fans ein neues Gesundheitsupdate gegeben. Auf Instagram berichtete die Reality-TV-Bekanntheit am Dienstag, dass sie derzeit aufgrund eines Magen-Darm-Infekts ans Bett gefesselt sei. "Die Sonne scheint und mir geht es heute viel besser. Eigentlich wollte ich das gar nicht erzählen, aber gestern habe ich vom Bett aus gearbeitet, weil ich mich nicht sehr gut gefühlt habe", teilte sie in einem Video mit. Louise erwähnte auch, dass mehrere Personen aus ihrem beruflichen Umfeld an ähnlichen Symptomen leiden, was auf eine hartnäckige Virusinfektion hindeute. Obwohl sie sich am Dienstag bereits etwas besser fühlte, wirkte sie sichtlich erschöpft.

Die Situation verschärft sich durch die gesundheitlichen Probleme, mit denen Louise ohnehin seit der Geburt ihres Sohnes Leo zu kämpfen hat. Nach den lebensbedrohlichen Komplikationen im Jahr 2021 entwickelte sich bei der heute 35-Jährigen unter anderem das sogenannte Asherman-Syndrom, eine seltene Gebärmuttererkrankung. Auch eine kürzlich entdeckte fünf Zentimeter große Zyste am rechten Eierstock gibt Anlass zur Sorge, wenngleich sie erklärt, dass diese derzeit keine Schmerzen verursacht. Gemeinsam mit der ehemaligen Politikerin Theo Clarke setzt sich Louise dennoch beharrlich für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern in Großbritannien ein. Geplant ist eine Petition mit der Forderung, eine spezielle Kommissarin zur Überwachung der Mutterschaftsbetreuung einzusetzen.

Trotz dieser anhaltenden Herausforderungen hat die Unternehmerin in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. Nach einem langen und harten Weg mit wiederholten Krankenhausaufenthalten konnte sie kürzlich einen bedeutenden Meilenstein feiern: ein Jahr ohne Klinikdramen. Unterstützung erhält Louise bei ihrem Alltag und ihrer gesundheitlichen Genesung von ihrem Verlobten Ryan Libbey, der stets an ihrer Seite steht. Die beiden, die seit 2016 liiert sind, scheinen trotz allem ihre Zeit mit Sohn Leo zu genießen und versuchen, das Beste aus diesem fordernden Lebensabschnitt zu machen – auch wenn Louise nach ihrer Notoperation nach einer postnatalen Blutung kein weiteres Kind mehr bekommen kann, wie sie erst vergangene Woche laut Daily Mail öffentlich machte.

Anzeige Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram /louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo

Anzeige Anzeige

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey und Louise Thompson im November 2023