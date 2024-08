Louise Thompson hatte Angst vor einer Alzheimer-Diagnose

Bei Louise Thompson (34) wurde vor einiger Zeit eine chronische Darmkrankheit diagnostiziert. Doch bevor dies feststand, hat die TV-Bekanntheit an eine andere Krankheit gedacht, die zu ihren Symptomen passte. Auf Instagram teilt sie einen Beitrag mit verschiedenen Outfits aus ihrem aktuellen Ibiza-Urlaub. Darunter verrät sie, dass sie vor einem Jahr in ihrem damaligen Urlaub die Dinge in ihrem gepackten Koffer nicht wiedererkannte. Sie erklärt: "Meine Sachen waren genauso durcheinander wie mein Gehirn. [...] Ich bin normalerweise eine sehr geordnete Person, deshalb dachte ich oft, ich leide an Alzheimer, weil der schwere Gedächtnisverlust, den die posttraumatische Belastungsstörung mit sich brachte, alarmierend war."

Doch die Diagnose belastete sie nicht nur gesundheitlich, sondern auch psychisch. Aufgrund ihrer Erkrankung trägt die 34-Jährige seit einigen Monaten einen Stomabeutel– für ihr Liebesleben mit ihrem Verlobten Ryan Libbey wohl ein schwieriges Hindernis. "Das Problem war, dass Ryan noch nicht viel von Winnie [dem Stoma] gesehen hatte", erklärte sie im Netz. Sie ging mit dem Thema sehr schüchtern um, denn ihre Scham war zu groß. Das Liebespaar habe sich aber dann über alles unterhalten, auf jegliche Frage eine annehmbare Antwort gefunden und ihre Flaute letztendlich beendet.

Nach mehrfachen Krankenhausaufenthalten bekam die ehemalige "Made In Chelsea"-Darstellerin 2018 die Diagnose Colitis Ulcerosa. Im Netz gibt sie ihren Followern immer wieder sehr private Einblicke in das Leben mit der Krankheit. So auch im Urlaub, in dem sie mit ihrem Stomabeutel offen umgeht. Vor wenigen Wochen traute sie sich das erste Mal seit ihrem Befund auf ein Boot – und posierte ganz stolz mit ihrem künstlichen Darmausgang.

