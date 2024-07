"Viel durchgemacht": Sam Thompson stolz auf Schwester Louise

Louise Thompson (34) hat während der Geburt ihres Sohnes Leo eine unglaublich schlimme Erfahrung gemacht: Durch literweise Blutverlust erlitt sie eine Nahtoderfahrung, gefolgt von wochenlangen medizinischen Komplikationen. Dieses Erlebnis verarbeitet die "Made in Chelsea"-Bekanntheit in ihrem Buch "Lucky", wofür sie nun in der Radioshow ihres Bruders "Hits Radio" Werbung macht. Diese Chance nutzt Sam Thompson (31) auch gleich, um ein paar gefühlvolle Gedanken loszuwerden, die seine Schwester sofort zum Weinen bringen. So erzählt er ihr: "Ich bin so unglaublich stolz auf dich. Nicht nur wegen all der Dinge, die du durchgemacht hast, oder wegen deines Buches. Sondern auch wegen der mentalen Stärke, die ich in dir sehe."

Die Geschwister scheinen sich sehr nahezustehen, denn Sam kommt aus dem Schwärmen für seine Schwester gar nicht mehr raus. "Der kleine Leo könnte sich keine bessere Mutter wünschen, kein besseres Vorbild. Und wenn er älter wird, wird er dieses Buch lesen und sagen: 'Meine Mama ist eine Superheldin'", meint er. Wie Aufnahmen der Show zeigen, kämpft der Radiohost selbst mit den Tränen, als er noch hinzufügt: "Jeder sieht zu dir auf. Ich, als dein kleiner Bruder, sehe zu dir auf. Dein Buch wird Leben verändern."

Seit der traumatischen Geburt ihres Sohnes geht Louise sehr offen mit ihrem gesundheitlichen Zustand und auch ihrem Leben als Mutter um. Wie sie Anfang Juni im Podcast "How to Fail" erst preisgegeben hatte, hatte sie ein halbes Jahr lang keine richtige Bindung zu ihrem Sprössling aufbauen können – zu groß war die Hürde ihrer posttraumatischen Störung und Angststörung. "Ich habe in ständiger Angst gelebt und war jeden Tag wie versteinert. [...] Aber ich weiß, dass meine gesammelten Erfahrungen mir helfen, eine bessere Mama zu sein", hatte sie damals berichtet.

