Katja Flint trauert: Nichte Kim Flint ist mit 33 verstorben

Die bekannte Schauspielerin Katja Flint (65) muss einen schweren Verlust verkraften. Wie jetzt bekannt wurde, ist ihre Nichte Kim Flint im Alter von nur 33 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Dies gab auch der Instagram-Account von Kim bekannt. Die Nachricht löste in den sozialen Netzwerken eine Welle der Bestürzung und des Mitgefühls aus. Viele Menschen kannten Kim Flint durch ihre Tätigkeit als Influencerin, wo sie mit ihrer positiven Art zahlreiche Follower begeistern konnte.

Details zu ihrer Krankheit und zum Abschied der jungen Frau wurden bislang nicht öffentlich gemacht. Die Nachricht von ihrem Tod erreichte viele überraschend, da Informationen über ihren Gesundheitszustand zuvor nicht weit verbreitet waren. Der Verlust trifft nicht nur die Familie, sondern auch die Online-Community schwer, in der die Influencerin aktiv war. In den sozialen Medien teilen viele User ihre Anteilnahme und erinnern sich mit bewegenden Worten an Kim Flint. Patrice Aminati, die ebenfalls gegen ihre Krebserkrankung kämpft, schreibt: "Ruhe in Frieden, Du wunderschöner Engel … viel Kraft der Familie … Jeder Tag zählt - lasst uns alle unser Leben leben, solange wir leben …" Auch FitnessOskar (34) und Healthy Mandy (30) drücken ihr Beileid aus.

Kim Flint war nicht nur ein Mitglied der prominenten Familie Flint, sondern auch eine eigenständige Persönlichkeit, die in der digitalen Welt einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Katja Flint, die sich selten über Privates äußert, hat mit dem Tod ihrer Nichte einen herben Schicksalsschlag erlitten. Die Familie Flint hat in der Vergangenheit immer wieder durch tiefe Verbundenheit auffallen können. Für Katja Flint, die selbst in schwierigen Momenten stets Stärke gezeigt hat, dürfte dieser Verlust ein besonders schmerzlicher sein.

Instagram / kim_flint Kim Flint, Influencerin

Getty Images Katja Flint bei der 20-Jahre-Feier von Luisa Cerano in der St.-Agnes-Kirche in Berlin

