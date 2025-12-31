Das wünscht sich Leyla Heiter für das neue Jahr

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Realitystar Leyla Heiter (29) ihre Community an ihren Gedanken teilhaben lassen. Auf Instagram startete die Influencerin eine Fragerunde. Ein Fan wollte wissen, was sich Leyla für das neue Jahr wünscht – und bekam eine überraschend tiefgründige Antwort. Statt von Karriere oder großen Projekten zu sprechen, schrieb die TV-Bekanntheit in ihrer Story, sie wünsche sich "vor allem Seelenfrieden".

Dazu nannte sie eine ganze Reihe sehr persönlicher Ziele, die deutlich machen, wie sie ins neue Jahr starten will: "Weniger Druck, weniger Stress von mir selbst und von außen. Öfter Nein sagen, wenn ich Nein meine. Gesundheit. Und dass es den Menschen, die ich liebe, gut geht, gesund, glücklich und in Frieden." Damit stellte die Influencerin klar, dass sie nicht nur ihr eigenes Wohlbefinden im Blick hat, sondern auch das ihrer Liebsten.

Leyla, die vielen aus verschiedenen Reality-Formaten bekannt ist, gibt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Gefühlswelt. Auf Social Media zeigt sie nicht nur glamouröse Momente, sondern spricht auch offen über emotionale und schwierige Themen. Gerade ihre ehrlichen Worte kommen bei ihrer Community gut an, weil sich viele in ihren Gedanken wiederfinden.

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Dezember 2025

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter in New York

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, November 2025