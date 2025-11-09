Mit vier: Shawn Johnsons Sohn wirkt wie ein Teenager

Shawn Johnson East (33) hat ein neues Foto ihres Sohnes Jett James auf Instagram geteilt, das ihre Follower überrascht hat. Auf dem Bild, das die ehemalige Olympia-Turnerin am 6. November in ihrer Story veröffentlichte, trägt der Vierjährige eine Strickjacke, darunter ein beigefarbenes T-Shirt, eine Cargohose, weiße Sneaker und eine Baseballkappe. In lässiger Pose schaut er in die Kamera, die Arme ausgebreitet. "Alter. Er ist 14", scherzte Shawn über das Foto, obwohl Jett tatsächlich gerade einmal vier Jahre alt ist.

Die Turnerin und ihr Ehemann Andrew East sind Eltern von drei Kindern, darunter auch Tochter Drew Hazel, 6, und der knapp zweijährige Sohn Barrett "Bear" Madison. Im vergangenen Monat unternahm die Familie einen Ausflug nach Florida, wobei Andrew eine Schlüsselrolle übernahm: Er brachte die Familie höchstpersönlich im Flugzeug dorthin. Shawn teilte Bilder auf Instagram, die zeigen, wie Jett mit einem Headset und Daumen nach oben neben seinem Vater im Cockpit posiert. Ihr Urlaub in Orlando beinhaltete außerdem den Besuch eines Frauenfußballspiels der Orlando Pride sowie ein gemeinsames Familienfoto, das das Quintett glücklich vereint zeigte.

Privat sind Shawn und Andrew ein eingespieltes Team, das ihre Liebe und Freude an der Familie immer wieder mit ihren Fans teilt. Shawn, die 2012 ihre Karriere als Profi-Turnerin beendete, ist seit 2016 mit Andrew verheiratet, einem ehemaligen NFL-Spieler. Die beiden geben auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und die Abenteuer mit den drei Kindern. Besonders die enge Bindung zwischen den Familienmitgliedern sticht dabei immer wieder hervor, sei es bei sportlichen Aktivitäten, Reisen oder einfach nur bei entspannten Momenten zu Hause.

Getty Images Shawn Johnson East, Dezember 2021

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnsons Sohn Jeff

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson mit ihrem Mann Andrew und ihren drei Kindern, Sommer 2024 in Paris