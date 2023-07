"Überraschung": Shawn Johnson erwartet ihr drittes Kind!

Schöne Neuigkeiten von Shawn Johnson (31)! Die einstige professionelle Kunstturnerin machte sich in den vergangenen Jahren als Influencerin einen Namen. Rund vier Millionen Menschen folgen der US-Amerikanerin auf Instagram. Und auch privat läuft es bestens bei der ehemaligen Sportlerin. Seit rund sieben Jahren ist sie mit ihrem Andrew verheiratet. Das Paar hat außerdem zwei gemeinsame Kinder – und nun ist das dritte unterwegs!

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige zwei Bilder: Auf dem ersten sitzt sie mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einer Tribüne. Auf dem zweiten steht sie seitlich und posiert für die Kamera. Dabei ist ihr kleiner Babybauch nicht zu übersehen. Darunter forderte sie ihre Fans auf: "Wische für eine Überraschung."

Doch wie wuppen die beiden den Alltag mit ihrer kleinen Familie? "Er macht einen großen Teil der Arbeit, was mir sehr hilft", hatte Shawn einst im Interview mit Us Weekly verraten. Andrew hatte hinzugefügt, dass eine offene und ehrliche Kommunikation ebenfalls ein wichtiger Bestandteil ihrer Beziehung sei: "Wir versuchen, immer miteinander zu sprechen, also beispielsweise 'Hey, das klappt so nicht für mich' oder 'Das war toll, danke dir.'"

