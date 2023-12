Andrew und Shawn Johnson East sind wieder Eltern geworden!

Sie sind im absoluten Babyglück! Seit etwa sieben Jahren geht Shawn Johnson East (31) mit ihrem Ehemann Andrew glücklich durchs Leben. Die beiden krönten ihre Ehe bereits mit zwei wundervollen Kindern. Doch die Familienplanung haben sie wohl lange nicht abgeschlossen, denn die Sportlerin überrascht ihre Fans nun mit einer süßen Neuigkeit: Shawn und Andrew durften kürzlich Baby Nummer drei auf der Welt willkommen heißen!

Via FamilyMade-Newsletter verkündet das Ehepaar die freudigen News. Genau vor zwei Tagen erblickte East-Junior das Licht der Welt per Kaiserschnitt. "Unser Baby ist gesund, und das ist alles, was wir uns wünschen können", verrät die frischgebackene Dreifach-Mama. Nach der Geburt wolle die einstige Olympionikin nichts überstürzen und sich Zeit für sich und ihre Liebsten nehmen.

"Das dritte Mal fühlt sich so unwirklich an, denn obwohl wir es schon zweimal geschafft haben, ist man in den Tagen vor der Geburt immer noch so nervös und aufgeregt. Und dann ist es so magisch, wenn man sein süßes Baby zum ersten Mal in den Armen hält", gibt Shawn weiter preis. Sie sei einfach nur happy, dass alle gesund sind. Namen und Geschlecht wollen die beiden aber noch für sich behalten.

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson East mit ihrem Mann Andrew und ihren Kindern Drew Hazel und Jett James

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson East mit ihrem Mann Andrew im April 2021

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson East, Influencerin

