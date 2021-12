Shawn Johnson East (29) und ihr Ehemann Andrew sind bereits seit rund fünf Jahren glücklich verheiratet! Die US-amerikanische Influencerin und der Football-Spieler durften außerdem bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen: Im Oktober 2019 die kleine Tochter Drew Hazel und im Juli 2021 den Sohnemann Jett James. Bei den stolzen Eltern scheint es also so richtig rund zu laufen. Aber was ist eigentlich das Geheimnis von Shawn und Andrews Liebe?

Im Interview mit Us Weekly erklärten die beiden, dass sie sich die Aufgaben gleichermaßen aufteilen. "Er macht einen großen Teil der Arbeit, was mir sehr hilft", betonte Shawn. Andrew fügte hinzu, dass eine offene und ehrliche Kommunikation ebenfalls ein wichtiger Bestandteil ihrer Beziehung sei. "Wir versuchen, immer miteinander zu sprechen, also beispielsweise 'Hey, das klappt so nicht für mich' oder 'Das war toll, danke dir'", nannte er zwei Beispiele.

Schon im September hatte Shawn über die Veränderungen in ihrer Beziehung seit der Geburt ihrer zwei Kinder gesprochen. "Babys sind eine große Belastung für die Partnerschaft, für die Ehe und für den Ehepartner", hatte sie angemerkt und genauer erklärt: "Weil man seinen Partner jetzt mit jemandem teilt und es da auf einmal jemanden gibt, der dich und deine Zeit komplett vereinnahmt." Doch offensichtlich meistern Shawn und Andrew diese Herausforderungen mit Bravour!

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson East mit ihrem Mann Andrew und ihren Kindern Drew Hazel und Jett James

Instagram / shawnjohnson Andrew und Shawn Johnson East

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson East mit ihrem Sohn Jett James

