Das sind die Gewinner der diesjährigen Bambi-Verleihung

Gestern war es wieder so weit: Der Bambi, Deutschlands bekanntester Medienpreis, wurde in den Bavaria Filmstudios in München verliehen – zahlreiche Stars sorgten für ein echtes Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich. Michelle Hunziker (48) führte als Moderatorin durch den glamourösen Abend, während bekannte Namen wie Hannes Jaenicke (65) und Hannah Herzsprung (44) als Laudatoren auftraten. Für Spannung sorgte die Publikumswahl, bei der Sänger Zartmann als "Musik-Act des Jahres" ausgezeichnet wurde. Weitere Preise gingen an Heidi Klum (52) für Entertainment, Hazel Brugger (31) in der Kategorie Comedy und den Leichtathleten Leo Neugebauer (25) für Sport.

Auch die Schauspielkunst stand im Mittelpunkt: Mala Emde (29) und Justus von Dohnányi (64) wurden als beste nationale Darsteller geehrt, während Cate Blanchett (56) in der Kategorie "Schauspieler International" triumphierte und am roten Teppich mit ihrem traumhaften Federkleid glänzte. Die Jury verlieh zudem besondere Auszeichnungen: Michael "Bully" Herbig (57) erhielt den Ehrenpreis, Cher (79) wurde als Legende gefeiert und Roland Kaiser (73) durfte sich über den Preis für sein Lebenswerk freuen. Nachwuchstalente blieben nicht unentdeckt: Die 15-jährige Sängerin Zahide überzeugte als "Shooting Star". Für ihr Engagement in Sachen Umwelt wurde Fionn Ferreira gewürdigt, und die Initiative "Boxt euch durch München" erhielt den Preis für stille Helden.

Seit 1948 wird der Bambi verliehen, und jede der goldenen Statuen, die sich die Gewinner auf der Aftershow-Party stolz präsentierten, hat es sprichwörtlich in sich. Mit 2,5 Kilogramm Gewicht und 18-karätiger Vergoldung ist das 28 Zentimeter hohe Rehkitz nicht nur ein Symbol für herausragende Leistungen, sondern auch ein echtes Schmuckstück. Bei der Herstellung wird die Figur aus Bronze bei Temperaturen von 1250 Grad gegossen, was ihr ihren charakteristischen Glanz verleiht. Die strahlenden Gewinner werden den Abend sicherlich noch lange in Erinnerung behalten – genauso wie die Zuschauer, die die Verleihung live miterleben konnten.

Anzeige Anzeige

Imago Cher bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image / B. Insinger Zartmann bei der Bambi-Verleihung, München 2025

Anzeige Anzeige

Imago Michael "Bully" Herbig bei der Bambi-Verleihung, München 2025

Anzeige