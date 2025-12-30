Royals
Überraschend: Hierhin würde Serkan Yavuz gerne auswandern

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

Serkan Yavuz (32) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "UnREAL" verraten, wohin es ihn im Fall einer Auswanderung ziehen würde – und überraschte dabei mit einer ehrlichen Mischung aus Fernweh und Bodenständigkeit. Der Dreh von The Summit führte ihn nach Neuseeland, wo die spektakuläre Natur einen bleibenden Eindruck hinterließ. Gleichzeitig schwärmte Serkan aber von einem deutlich näheren Sehnsuchtsziel, das für ihn schon lange Traum und Option zugleich ist: "Aber sonst bin ich eigentlich sehr einfach gestrickt, ich bin so ein Mallorca-Mensch. Hauptsache Palmen, Sonne, gutes Wetter – da geht’s einem schon gut."

Serkan schmückt seinen möglichen Auswanderungsplan noch ein bisschen aus: "Wenn du dann so eine Finca vor der Tür hast, mit so einem Schotterweg, ich schwöre es, damit hat es sich für mich schon getan." Sein Fazit: "Das wäre so mein kleiner Traum, eine Finca auf Mallorca zu haben und da vielleicht irgendwann dann zu leben." Steuerliche Vorteile erwarte er dort nicht, dafür liege die Insel nah an Deutschland.

Privat gibt sich Serkan eher bodenständig, auch wenn er durch seine Fernsehauftritte einen glamourösen Lifestyle vermittelt. Er liebt einfache Dinge wie gutes Wetter und sein Publikum, das er regelmäßig über soziale Medien und seinen Podcast an seinem Leben teilhaben lässt. Die Vorstellung, fernab von der Hektik des Alltags in einer mediterranen Umgebung zur Ruhe zu kommen, scheint dem Realitystar ein kleiner Lebenstraum zu sein.

Findet ihr Serkans Mallorca-Plan realistisch?
