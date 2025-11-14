Cate Blanchett verzaubert beim Bambi im lila Federkleid

Cate Blanchett (56) zog beim Bambi am Donnerstag in München alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien in einem fliederfarbenen Kleid, das mit Federn verziert war und mit einem transparenten Rock und weißen Pumps für Aufsehen sorgte. Ihre blonden Haare waren elegant gewellt und auf eine Seite gestylt. Gut gelaunt posierte die Australierin für die Fotografen. Dabei hielt sie auch ihr goldenes Reh, das ihr in der Kategorie "Schauspielerin International" verliehen wurde, in die Kameras.

Für die Bambi-Jury war die Wahl der "Blue Jasmine"-Darstellerin einfach. Sophie Grützner, Mitglied des Komitees, schwärmt auf der Website des Bambi: "Cate Blanchett gehört seit Jahrzehnten zur A-Liga Hollywoods – und beweist, dass man nicht laut sein muss, um gesehen zu werden: Ihre Vielfältigkeit als Schauspielerin beeindruckt jeden Filmkritiker." Auch modisch begeistere die Oscarpreisträgerin regelmäßig mit ihren Auftritten. Doch Cate habe noch eine andere Seite. "Bemerkenswert ist auch ihr starkes soziales Engagement als UN-Botschafterin für Menschen auf der Flucht und ihr klarer Appell in Richtung Klimaschutz", findet die Journalistin.

Für Cate könnte der Bambi-Auftritt eines der letzten Events ihrer Karriere sein. In einem Interview mit Radio Times gestand sie vor einigen Monaten: "Ich werde die Schauspielerei aufgeben. Meine Familie verdreht jedes Mal die Augen, wenn ich das sage, aber ich meine es ernst. Ich bin fest entschlossen, die Schauspielerei aufzugeben." Einerseits sei das glamouröse Leben als Hollywoodstar manchmal einfach zu viel, andererseits wolle sie sich endlich "anderen Dingen" widmen.

Getty Images Cate Blanchett bei der Bambi-Verleihung in München am 13. November 2025

Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Bambi, November 2025

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin