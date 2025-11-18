Erbe: Kessler-Zwillinge änderten 2023 noch ihr Testament

Die Zwillinge Alice Kessler (89) und Ellen Kessler (89) sind am Montag gemeinsam im Alter von 89 Jahren in München gestorben – und hinterlassen nicht nur eine glänzende Showkarriere, sondern auch ein neu geordnetes Erbe. Bereits im Herbst 2023 hatten die berühmten Schwestern ihr Testament geändert und festgelegt, dass mehrere Organisationen bedacht werden – ursprünglich sollte das Vermögen vollständig an Ärzte ohne Grenzen gehen, doch Alice und Ellen entschieden sich um. "Meine Schwester und ich haben uns besprochen, dass nicht nur einer was haben soll, sondern mehrere", sagte Ellen im Frühjahr 2024 der Bild.

Neben Ärzte ohne Grenzen werden nun auch die Blindenmission CBM, UNICEF, das Paul Klinger Künstlersozialwerk und die Deutsche Stiftung Patientenschutz bedacht. Über die genaue Höhe des Vermögens äußerten sich die Kesslers nie, beide waren unverheiratet und haben keine Kinder. Doch Ellen erzählte: "Wir haben gut verdient, nie unser Geld verschleudert und gut angelegt." Ihre Entscheidung, dem Erbe eine neue Struktur zu geben, begründete sie mit dem Wunsch, "etwas gerechter aufzuteilen".

Die Kessler-Zwillinge, geboren am 20. August 1936 in Nerchau, begannen als Kinder im Leipziger Opernballett, flohen mit 16 in den Westen und wurden in Paris am Lido entdeckt. Ihr Aufstieg führte sie auf internationale Bühnen, sie traten mit Frank Sinatra (†82), Fred Astaire und Harry Belafonte (†96) auf und blieben auch im hohen Alter aktiv, zuletzt im Udo-Jürgens-Musical "Ich war noch niemals in New York". In Italien wurden sie Kultfiguren, nicht zuletzt durch ihr vielbeachtetes "Playboy"-Shooting 1975. Zuletzt lebten die Schwestern in einem Doppelhaus in Grünwald. "Ellen ist der Motor, ich bin die Bremse", sagte Alice einmal der Bild, ein Satz, der ihr Verhältnis auf den Punkt brachte. Dass eine ohne die andere weitermacht, konnten sie sich nie vorstellen. Die enge Bindung prägte ihr Leben – und ihren Abschied.

