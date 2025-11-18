Mieser Anwalt? Danny Masterson will Urteil aufheben lassen

Danny Masterson (49) unternimmt einen erneuten Versuch, seine Verurteilung wegen Vergewaltigung rückgängig zu machen. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "Die wilden Siebziger", reichte laut People am 17. November einen Habeas-Corpus-Antrag ein und macht seinen ehemaligen Anwalt für eine mangelhafte Verteidigung verantwortlich. Danny, der 2023 zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde, wirft dem Anwalt Philip Cohen vor, es versäumt zu haben, entlastende Zeugen aufzurufen oder die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft über seine Verbindung zur Scientology-Kirche überzeugend zu entkräften. In einer Stellungnahme im Antrag heißt es, Philip Cohen habe potenzielle Zeugen ignoriert und sei Dannys Bitten, eine stärkere Verteidigung aufzubauen, nicht nachgekommen.

Ein zentraler Punkt in Dannys Verurteilung war die Rolle von Scientology. Die Klägerinnen behaupteten, sie seien als Mitglieder der Kirche davon abgehalten worden, gegen den Schauspieler auszusagen, und hätten Drohungen erhalten. Die Anklage brachte mit Claire Headley eine ehemalige Scientologin als Zeugin. Sie sagte aus, die Organisation habe Vorschriften, die den Gang zur Polizei nur mit Erlaubnis gestatten. Laut Dannys neuen Ausführungen hätte die Verteidigung mit Hugh Whitt, einem langjährigen Scientologen, die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen anfechten sollen – ein Schritt, der angeblich auf Empfehlung der Anwälte der Kirche erfolglos blieb.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler versucht, gegen das Urteil vorzugehen. Bereits im Dezember 2024 hatte sein Anwalt Cliff Gardner eine umfangreiche Berufung eingelegt und dabei zahlreiche gerichtliche Fehler sowie Voreingenommenheit angemerkt. Cliff Gardner erklärte damals, der Prozess sei stark fehlerbehaftet gewesen und habe wesentliche entlastende Beweise außen vor gelassen. Dannys neuer Vorstoß könnte eine Debatte über die Verbindung von Rechtssystem und religiösen Gruppen auslösen, während er auf eine faire Neubewertung seines Falls hofft.

Imago Danny Masterson im Jahr 2015

Getty Images Danny Masterson im September 2020 vor Gericht in L.A.

