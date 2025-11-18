Theresa Nist möchte kein Teil mehr von Ex Gerrys Leben sein

Theresa Nist (72) ist einem unangenehmen Fast-Aufeinandertreffen mit Ex-Mann Gerry Turner bei der großen Finalshow von The Golden Bachelor aus dem Weg gegangen. Wenige Tage nach der Veröffentlichung seiner Memoiren "Golden Years: What I’ve Learned from Love, Loss, and Reality TV" schilderte die Reality-TV-Bekanntheit im iHeartRadio-Podcast "Almost Famous", wie sie im Getümmel vor dem Einlass plötzlich merkte, dass Gerry in ihre Richtung steuerte. "Es war unangenehm, als wir alle herumstanden, bevor wir ins Publikum gingen", sagte Theresa. Sie habe dann die Richtung gewechselt: "Ich musste ihm nicht begegnen." Auf der Tribüne saßen beide schließlich weit genug voneinander entfernt. "Ich will, dass er ein wunderbares Leben hat und glücklich ist, aber ich muss kein Teil davon sein", so Theresa weiter.

Der Zeitpunkt sorgte für zusätzliche Spannung: Kurz vor dem Finale hatte Gerry in seinem Buch offen über Zweifel vor der Hochzeit mit Theresa geschrieben. In einem Interview mit dem Magazin Us Weekly erklärte der TV-Star, er habe sich am Vorabend der Zeremonie "eingeschlossen" gefühlt und sei nicht "überglücklich" gewesen, habe die Ehe aber für "das Richtige" gehalten. Theresa widersprach dieser Darstellung nicht, machte jedoch deutlich, dass sie von den Bedenken ihres damaligen Partners nichts wusste. Gegenüber demselben Magazin sagte sie, es mache sie traurig, dass er sich "leer und gefangen" gefühlt habe, und sie hätte sich gewünscht, er hätte es ausgesprochen. In "Dear Shandy" legte sie nach: "Ich bereue, dass wir so schnell geheiratet haben." Ihre klare Botschaft an Gerry: "Du hättest die Hochzeit absagen sollen."

Abseits der TV-Bühne lässt Theresa einen nüchternen Blick auf die kurze Ehe und die Zeit danach erkennen. In Gesprächen betont die Unternehmerin, dass sie heute stärker auf ihr Bauchgefühl hört und Distanz zu Situationen sucht, die sich falsch anfühlen. Freunde beschreiben sie als jemand, der gern Struktur schafft und sich in vertrauten Routinen Halt holt, sei es bei Spaziergängen, beim Kochen für ihre Familie oder im Austausch mit engen Vertrauten. Gerry wiederum sucht häufig die Öffentlichkeit, um sein Innenleben in Worte zu fassen, zuletzt in Buchform und in Interviews. Beide pflegen damit sehr unterschiedliche Wege, mit Nähe, Enttäuschung und Erinnerungen umzugehen – und halten zugleich Abstand zueinander.

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner im Januar 2024

Instagram / theresa_nist Theresa Nist mit ihrem Enkelkind

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Gewinnerin 2023