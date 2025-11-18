Ein "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar kannte sich bereits

Ein ganz besonderer Moment sorgte in der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick für eine unerwartete Wendung: Kandidatin Marén erkannte ihr Match Frank am Traualtar wieder. Für die 60-Jährige war es ein Schockmoment, als sie den Mann am Ende des Ganges entdeckte, denn die beiden hatten sich bereits vor einiger Zeit kennengelernt. Wie sich herausstellte, war Frank zuvor schon in einem anderen Datingformat zu sehen gewesen. Marén hatte ihn damals im Fernsehen gesehen und nahm anschließend über Facebook mit ihm Kontakt auf. Doch nach einigen Telefonaten brach der Kontakt ab – bis jetzt.

Auch die Experten der Show, darunter Beate Quinn, zeigten sich völlig überrascht von dieser Entwicklung. Dass sich Marén und Frank bereits kannten, sei weder ihnen noch dem Produktionsteam bewusst gewesen. Dennoch darf das Paar weiterhin am Experiment teilnehmen. Beide Kandidaten sind überzeugt, dass es sich um eine schicksalhafte Fügung handelt. "Alles im Leben hat seine Zeit", schwärmte Marén über das Wiedersehen. Auch Frank scheint glücklich über den zweiten Versuch und berichtete in der Sendung von einer ungewöhnlich schnellen Annäherung zwischen ihnen: "Noch nie habe ich so schnell so viel Nähe aufgebaut."

Bereits in der vorangegangenen Woche hatte das Paar Martin und Sarah die Zuschauer begeistert. Als sich die beiden beim ersten Aufeinandertreffen am Altar begegneten, war die Anspannung förmlich greifbar. Martin brachte seine Begeisterung kaum unter Kontrolle und flüsterte seiner Braut ein ehrliches "Wow!" zu. Im Einzelinterview erklärte der Apotheker später: "Der erste Blick, als ich sie wahrgenommen habe, war ein großes Wow." Auch Sarah zeigte sich von ihrem Ehemann mehr als angetan. "Er hat eine schöne Figur, er ist groß – sein Äußeres gefällt mir. Er hat ein schönes Strahlen", schwärmte die Braut.

Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn / Markus Hertrich Frank, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Martin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

