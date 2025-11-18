Lil Nas X' Anwalt bestätigt: Dem Rapper geht es "großartig"

Lil Nas X (26), mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill, erschien am Montag, dem 17. November, vor einem Gericht in der Nähe von Los Angeles, um sich den Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner Verhaftung im August zu stellen, wie US Magazine berichtet. Der "Old Town Road"-Rapper trug eine braune Lederjacke, eine beigefarbene Hose und passend dazu Cowboy-Stiefel. Die Anhörung wurde jedoch auf März 2026 vertagt, wie sein Anwalt Drew Findling mitteilte. "Montero geht es großartig, wir sind super zufrieden mit seinem Fortschritt", erklärte der Anwalt vor Reportern.

Die Geschehnisse, die zu Lil Nas X' Festnahme führten, ereigneten sich am frühen Morgen des 21. August. Laut Polizeiberichten wurde damals ein Mann nackt in einer Straße in Los Angeles angetroffen. TMZ berichtete später, dass Lil Nas X ins Krankenhaus gebracht wurde – angeblich wegen einer mutmaßlichen Überdosis. Am 25. August folgte die Anklage wegen vier Verbrechen, darunter auch Angriff auf einen Polizeibeamten. Einen Tag später wandte sich der Musiker an seine Community und sagte: "Euer Girl wird okay sein, Leute. Sie wird in Ordnung sein. Sie wird in Ordnung sein. S***. Das war verdammt beängstigend." Der Rapper plädierte auf nicht schuldig und befindet sich laut seinem Anwalt seitdem in Behandlung. Der zuständige Richter hatte ihm erlaubt, diese Behandlung außerhalb Kaliforniens fortzusetzen.

Nach seiner Verhaftung hatte sich der Rapper erholt und entspannt gezeigt, als er im September erstmals wieder öffentlich auftrat. In den sozialen Netzwerken sprach er kürzlich offen über die Herausforderungen der letzten Jahre und betonte, wie wichtig ihm Kreativität und Freude an seiner Arbeit seien. "Ich komme erst jetzt an diesen Punkt, an dem ich mich und das, was ich tue, wieder selbstbewusst fühle." Sein Anwalt beschrieb ihn vor Gericht als von einem unterstützenden Umfeld umgeben, das aus Familie und Freunden bestehe. Lil Nas X, der jetzt schon eine außergewöhnliche Karriere hinter sich hat, wird diesen Rückschlag meistern, davon ist sein Verteidiger überzeugt.

Imago Lil Nas X, Rapper

ActionPress Lil Nas X im August 2025

Getty Images Lil Nas X, März 2025