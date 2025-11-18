So viel wusste Kate Merlan im Vorfeld über "Die Abrechnung"

Kate Merlan (38) hat im Podcast "Frau Doktor spinnt rum" mit Dr. Ivonne Schmitz spannende Einblicke in ihre Teilnahme an der neuen Show Die Abrechnung – Der Promi-Showdown gegeben. Dass sie dort ausgerechnet auf ihren Erzfeind Sam Dylan (34) treffen würde, habe sie im Vorfeld nicht einmal geahnt. "Man ist hingekommen und man wusste halt gar nichts. Man wusste auch nicht, dass man dort auf seinen Feind trifft", schilderte sie. Blind ins Geschehen geworfen, wurde Kate mit verbundenen Augen in den sogenannten Dome geführt. Erst als die Augenmaske abgenommen wurde, sah sie Sam. "Er war genauso schockiert wie ich", erinnerte sich Kate.

Noch erstaunlicher: Die beiden Rivalen mussten sich nicht etwa aus dem Weg gehen, sondern ein Team bilden. Kate machte klar, dass dies zunächst ein unerwarteter Schock gewesen sei: "Ich habe es mir zwar nicht gewünscht, dass er da ist, aber im Endeffekt war es gut, wenn man sich mit gewissen Situationen einfach der Situation stellt." Das gemeinsame Projekt zwang die beiden, miteinander zu arbeiten und miteinander zu reden – mit interessanten Folgen. "Er war nicht jemand, der mir egal war", erklärte Kate. Ohne die Show hätten sie wohl nie die Möglichkeit gehabt, ihre Differenzen anzusprechen.

Im Promiflash-Interview bei der Premiere des Formats erklärte Kate zuvor ihre Seite der Geschichte und gab Sam die Schuld am Ende ihrer Freundschaft. Sie schilderte, dass er sich auf ihre Kosten in Szene gesetzt und Streit angezettelt habe, um Aufmerksamkeit zu bekommen. "Es wurden alle gegen mich ausgespielt", erklärte sie. Zudem habe Sam laut Kate in verschiedenen Situationen nicht hinter ihr gestanden und ihre Ängste und Sorgen ignoriert: "Auch letztes Jahr, als er nicht an meiner Seite war und andere Dinge einfach wichtiger waren und viel gelogen wurde, manipuliert wurde."

IMAGO / Gartner Kate Merlan, November 2025

Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten

Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit