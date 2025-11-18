Bei "Bachelor in Paradise"-Devin und Mimi Gwozdz kriselt es

In der vierten Folge von Bachelor in Paradise fliegen zwischen Mimi Gwozdz (31) und Devin Dayan die Fetzen. Der einstige Bachelorette-Gewinner hatte sich zu Beginn auf Janine Christin Wallat (30) konzentriert, doch wollte sich dann der Blondine widmen. Ganz so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, funktioniert der Wechsel jedoch nicht. Janine hatte Mimi gegenüber angedeutet, Devin sei nicht ehrlich zu ihr gewesen. Als Mimi ihn direkt darauf anspricht und erklärt, dass er ihrer Meinung nach als "kompletter Lügner" dastehe, fühlt sich Devin missverstanden. "Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll", sagt er verzweifelt.

Devin und Mimi können ihr Problem nicht lösen und gehen wütend auseinander. Die TV-Bekanntheit wettert: "Leck mich doch am A*sch, Alter." Auch der Hobbygitarrist lässt seinen Gefühlen freien Lauf und macht dabei deutlich, wem er die Schuld an seiner Lage gibt. "Ich habe keinen Bock mehr auf Janine, ich will die einfach nicht mehr sehen. Die soll morgen ausziehen, die soll ihre Sche*ßkoffer packen und sich hier verpissen", schimpft er im Gespräch mit seinem Kumpel Jan.

Mimi kam erst in der dritten Folge der Kuppelshow zu den Teilnehmern dazu. Für Devin war schnell klar, dass er Janine, seinen bisherigen Flirt, für die Die Bachelors-Bekanntheit links liegen lassen würde – schließlich hatte er sich vor der Show Mimi als Kandidatin gewünscht. In einem Vieraugengespräch versuchte er, dies Janine schonend beizubringen. Allerdings konnte sie ihre Enttäuschung nicht verbergen. Weinend gab sie zu: "Ich komme mir schon ein bisschen vera*scht vor."

Anzeige Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Devin Dayan und Mimi Gwozdz

Anzeige Anzeige

RTL Devin Dayan und Janine Christin Wallat in "Bachelor in Paradise"

Anzeige Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Devin

Anzeige