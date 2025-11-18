Ist Cardi Bs viertes Kind von Offset? Sein Sprecher reagiert

Über das Wochenende sorgte ein angeblicher Social-Media-Post von Offset (33) für Aufsehen, in dem er sich scheinbar zum gemeinsamen Kind von Cardi B (33) und NFL-Star Stefon Diggs äußerte. In dem mittlerweile gelöschten Beitrag sollte geschrieben worden sein: "Mein Kind lol." Dies löste eine hitzige Diskussion aus, doch Offset bestritt umgehend, etwas Derartiges gepostet zu haben. Sein Sprecher erklärte gegenüber TMZ, dass sämtliche Aussagen, die Offset zugeschrieben werden, völlig erfunden seien. Die Situation eskalierte, nachdem Cardi B in den sozialen Medien ihrer Wut Ausdruck verlieh und über angebliche Belästigungen sprach.

Der Streit entwickelte sich weiter, als Cardi B auf Plattformen wie X und Instagram deutlich machte, wie sehr sie das Drama belastet. "Ihr denkt, es ist alles Spaß, bis es zu spät ist", schrieb die Sängerin in einem mittlerweile gelöschten Tweet. Sie sagte außerdem, dass sie nachts häufig über echte Verbrechen nachdenke und dabei eine Angst spüre, die sie nicht loslasse. "Ich kann nicht mehr", betonte sie in einem Kommentar und warnte davor, dass die ständigen Übergriffe sehr ernste Konsequenzen haben könnten.

Die Rapperin hatte 2024 die Scheidung von Offset eingereicht, nachdem sie seit 2017 verheiratet waren. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, Kulture, Wave und die im Vorjahr geborene Blossom. Erst kürzlich wurde jedoch bekannt, dass Cardi B ihr viertes Kind, einen Sohn, mit Stefon bekommen hat. Bereits in der Vergangenheit hatte die Musikerin in Interviews betont, wie wichtig ihr Familie sei. Trotz allem scheinen die Spannungen zwischen ihr und Offset weiterzubestehen, auch wenn sein Sprecher beteuert, er wünsche Cardi B nichts als das Beste. Stefon, bekannt für seinen Einsatz auf dem Football-Feld, hält sich zu dem Thema weiterhin bedeckt.

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Offset, Rapper