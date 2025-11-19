"Nicht mehr glücklich": Charvarius Ward fehlt seine Kleine

Charvarius Ward, Cornerback der Indianapolis Colts, hat am Montag in einer emotionalen Instagram-Story nochmals seiner verstorbenen Tochter Amani gedacht. Anlass war ihr Geburtstag – sie wäre drei Jahre alt geworden. "Alles Gute zum Geburtstag im Himmel, Amani", schrieb der Footballspieler in einer der Stories und fügte hinzu: "Ich bin nicht mehr glücklich, seit du uns verlassen hast. Gott lag falsch mit dieser Entscheidung." Dazu zeigte er ein Foto von Cupcakes mit einer Geburtstagskerze in Form einer Drei. Charvarius, der schon oft über den Verlust gesprochen hatte, teilte weitere emotionale Worte: "Scheiß auf Football. Scheiß auf das Geld. Scheiß auf den Ruhm. Ich will nichts davon. Ich bin verloren ohne mein Baby."

Amani Joy Ward, die im November 2022 geboren wurde, verstarb im Oktober vergangenen Jahres. Sie hatte während ihres kurzen Lebens mit Herzproblemen zu kämpfen und war mit Down-Syndrom geboren worden. Charvarius und seine Partnerin Monique Cook hatten offen über die Herausforderungen und auch über die Stärke ihrer Tochter gesprochen. In einem früheren Post bezeichnete Charvarius sie als "das glücklichste Kind, das ich je erlebt habe". Der tragische Verlust hat tiefe Spuren bei dem Sportler hinterlassen. Neben emotionalen Schmerzen spricht er von posttraumatischen Belastungssymptomen, die ihn seither begleiten. Schlaflosigkeit, Albträume und körperliche Beschwerden belasten ihn nach wie vor.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Charvarius mitgeteilt, wie schwer es ihm falle, mit dem Verlust umzugehen. Auch räumlich hat er versucht, Abstand zu gewinnen. Nachdem er von den San Francisco 49ers zu den Colts wechselte, schilderte er, wie schwierig die Rückkehr nach Kalifornien – dem Ort, an dem er das Schlimmste seines Lebens durchmachte – für ihn sei. Er erklärte, dass er und Monique solche Reisen so weit wie möglich vermeiden. Für Charvarius war seine Tochter nicht nur Teil seines Lebens, sondern auch eine Quelle starker persönlicher Veränderungen. Die schwere Zeit zeigt vor allem die tiefe Bindung zwischen Vater und Tochter, die den jungen Mann bis heute prägt.

Getty Images Charvarius Ward, Februar 2024

Instagram / itslilmooney Charvarius Ward mit seiner Tochter Amani Joy

Getty Images Charvarius Ward, NFL-Spieler

