Edith Stehfest betitelt Jacob öffentlich als "neuen Freund"

Edith Stehfest (30) macht es offiziell: In einer aktuellen Instagram-Story nannte die Musikerin Jacob erstmals ihren "neuen Freund". Die Bezeichnung kommt mitten in einer nervenaufreibenden Phase, denn in den vergangenen Tagen musste sie einen Horror-Umzug stemmen. Während sie zwischen Kartons und Frust jonglierte, holte sie sich Hilfe von Freunden und Familie – und eben von Jacob, der sie in dieser schweren Zeit unterstützt.

In ihrer Story blickt Edith auf die Strapazen zurück und bedankt sich dabei ausdrücklich bei dem Mann an ihrer Seite. "Ich bin sehr dankbar, dass Jacob auch jetzt in den Tagen Aufgaben übernommen hat, die für den neuen Freund wahrscheinlich sehr schwierige Aufgaben sind, aber er hat sich krass eingesetzt für mich, dafür bin ich dankbar", betonte die zweifache Mama. Zuvor hatte sie Jacob zwar immer wieder auf Fotos gezeigt, eine klare Einordnung der Beziehung aber vermieden. Nun wirkt es, als ziehe sie einen Schlussstrich unter das Versteckspiel. Neben Jacob seien auch enge Vertraute eingesprungen, um Edith den Rücken zu stärken.

Bereits vor einigen Tagen hatte Edith auf TikTok offen über ihren Umzugsfrust gesprochen. Damals platzte die geplante neue Wohnung kurzfristig und sie stand vor dem Nichts. "Ich hab schon keine Tränen mehr. So viel habe ich schon geheult heute", erzählte sie damals sichtlich verzweifelt ihren Fans. Zu allem Überfluss blieben auch der versprochene Umzugswagen und einige Helfer einfach fern. Damit stand der Reality-TV-Star plötzlich mit all seinen Sachen vor verschlossenen Türen und musste improvisieren.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest in Thailand, September 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest mit ihrem Hund Yolandi, Oktober 2024