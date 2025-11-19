"Make Love, Fake Love": Diese Männer kämpfen um Elena Miras

Elena Miras (33) steht im Mittelpunkt der vierten Staffel von Make Love, Fake Love, die ab dem 4. Dezember auf RTL+ startet. In der Show muss die TV-Bekanntheit herausfinden, welcher der 16 männlichen Kandidaten wirklich Single ist und ehrliches Interesse an ihr hat – und wer lediglich auf die Gewinnsumme von 50.000 Euro aus ist. Wie RTL nun enthüllt hat, sind unter den Teilnehmern spannende Persönlichkeiten wie Fußballer Patrick, DJ Alex B. und Polizist Oskar, die mit Charme, Tricks und ihrer individuellen Anziehungskraft um das Herz der 33-Jährigen buhlen.

Noch spannender wird es, wenn man einen genaueren Blick auf die Kandidaten wirft. So ist Marvin aus Castrop-Rauxel ein leidenschaftlicher Fußballtorwart, während Leonidas aus Augsburg mit einer umfangreichen Beauty-Routine beeindruckt. Der Berliner Intensivpfleger Rayner bringt Rhythmus und internationale Vielseitigkeit mit, da er gleich mehrere Sprachen fließend spricht. Patrick, der als Profi-Fußballer tätig ist, kann mit einer bewegenden Kindheitsgeschichte aufwarten und wünscht sich eine Partnerin, die nicht übermäßig eifersüchtig ist. Die Liste der Teilnehmer verspricht also eine interessante Mischung aus Persönlichkeiten und Lebensgeschichten, die für reichlich Drama und Unterhaltung sorgen könnten. Außerdem mit am Start: Alex Z., Julian, Andreas, Ferris, Johannes, Alex G., David, Fabian, Milan und Daniel.

Ob die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin die Show mit einem aufrichtigen Mann verlassen wird, ist noch ungewiss. Doch ihre Vorgängerin Antonia Hemmer (25) zeigte sich damals im Gespräch mit Promiflash optimistisch. "Ich kann mir schon vorstellen, dass Elena da ihre große Liebe finden könnte. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie auch eine Frau ist, die darauf hinaus ist", erklärte die ehemalige Kandidatin. Laut der 25-Jährigen suche die Reality-Diva nicht nur einen Partner für sich selbst, sondern auch einen "potenziellen Vaterersatz" für ihre Tochter. "Ich glaube schon, dass sie da ernst an die Sache rangeht", ist sie sich sicher.

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Marvin, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Alex Z., "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL / Jörn Strojny Patrick, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige