Bushido teilt Geburtstagsschnappschüsse seiner Zwillinge

Großer Jubel im Hause Ferchichi: Laila und Djibrail (12), die Zwillinge von Rapper Bushido (47), feiern heute ihren Geburtstag. Der stolze Vater teilte bereits am Morgen emotionale Botschaften an seine beiden Kinder auf Instagram. "Happy Birthday, mein Schatz", schrieb er an seine Tochter Laila. Er betonte ihre liebevolle und mitfühlende Art gegenüber Menschen und Tieren: "Bewahre dir das für dein Leben und sei dir sicher, du bist perfekt, genauso wie du bist." An seinen Sohn Djibrail richtete er ebenso herzliche Worte: "Seit 12 Jahren schenkst du uns jeden Tag so viel Liebe. Du verlierst nie die Fassung und bist immer gerecht zu allen Menschen um dich herum." Dazu veröffentlichte der Musiker Fotos der beiden im Schlafanzug. Offensichtlich begann der große Tag mit einer morgendlichen Überraschung.

Die Zwillinge erlebten ihre Geburtstagsfeier im Kreise der Familie. Die Bilder lassen darauf schließen, dass sie unmittelbar nach dem Aufwachen mit Geschenken und Glückwünschen überrascht wurden. Die beiden Kids strahlen um die Wette und scheinen die besondere Aufmerksamkeit ihrer Familie sichtlich zu genießen.

Erst vor Kurzem wurde bei der Großfamilie zudem ein weiterer wichtiger Geburtstag zelebriert: Anna-Maria (44) feierte ihren 44. Ehrentag. Bushido überraschte sie deshalb mit emotionalen Zeilen. Der Musiker zeigte sich dabei sentimental und betonte, wie wichtig sie für ihn und seinen Lebensweg sei: "Ich kann nicht mit Worten beschreiben, was du mir bedeutest. Du bist der wertvollste Mensch in meinem Leben und der Grund, weshalb ich zu einem besseren Menschen geworden bin. Ich liebe dich."

Instagram / bush1do Djibi und Bushido, 2025

Instagram / bush1do Laila Ferchichi, 2025

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin