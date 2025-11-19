"Gewicht verloren?": Royaler Fauxpas bei Königin Camilla

Während eines Besuchs in Südwales anlässlich des 77. Geburtstags von König Charles (77) sorgte Königin Camilla (78) mit einer offenen Bemerkung für Aufsehen. Beim Treffen mit der walisischen Schauspielerin Ruth Jones, bekannt aus der Serie "Gavin & Stacey", fragte die Monarchin direkt: "Haben Sie nicht massenhaft Gewicht verloren?" Ein Moment, der angesichts der sonst so diplomatischen und zurückhaltenden Natur der Royals viele überraschte. Doch die Schauspielerin reagierte gelassen und humorvoll: "Ja, das habe ich, danke!", erwiderte sie lachend und bewahrte damit den Moment vor einer möglichen Peinlichkeit, berichtet die Bunte.

Dieses spontane und ungefilterte Verhalten ist bei Camilla nicht untypisch. Seit ihrer Krönung an der Seite von König Charles zeigt sie sich immer wieder von einer natürlichen und nahbaren Seite, die bewusst gegen das strenge Protokoll des britischen Königshauses anzukämpfen scheint. Ihr Kommentar hob hervor, dass sie trotz jahrzehntelanger Präsenz im Rampenlicht oft direkt und instinktiv spricht. Gleichzeitig machte die Situation auch deutlich, wie schwierig der Balanceakt sein kann, authentisch zu erscheinen und dabei den Erwartungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden. Ruth Jones, die in der Vergangenheit offen über ihre Erfahrungen mit Gewichtsverlust gesprochen hat, nahm die Bemerkung offensichtlich nicht übel und verhinderte so, dass das Gespräch unangenehm wurde.

Abseits solcher Szenen zeigt Camilla häufig eine ungezwungene Seite, besonders bei Gedenk- und Empfangsterminen. Zuletzt war bei den Remembrance-Veranstaltungen in London zu sehen, wie vertraut sie mit Prinzessin Kate (43) auf dem Balkon des Foreign Office wirkte. Kleine Gesten, flüchtige Blicke, ein verdeckter Mund, um das Gesagte diskret zu halten. Ruth ist in Wales und ganz Großbritannien für ihren warmen Humor beliebt, was Begegnungen mit ihr oft leicht und freundlich wirken lässt. Camilla, seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit, setzt in Gesprächen auf Direktheit und Kontakt auf Augenhöhe. Das macht ihre Termine persönlicher, besonders wenn sie mit Menschen ins Plaudern kommt, die das ebenso entspannt nehmen wie die beliebte Komikerin.

Getty Images Queen Camilla trifft Ruth Jones beim Women of the World-Empfang zum 15-jährigen Jubiläum im Buckingham-Palast

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im Cyfarthfa Castle, November 2025

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate bei der Gedenkzeremonie zum Remembrance Sunday in London, 9. November 2025