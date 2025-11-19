Nach Trennung: Ist Micha Klotz wieder bereit für die Liebe?

Reality-TV-Star Michael Klotz (27) äußert sich nach der Trennung von Edda Pilz (24) nun offen über sein Liebesleben. Im Gespräch mit Promiflash machte der Sieger aus dem Sommerhaus der Stars deutlich, wie er aktuell zu neuen Dates steht und ob schon wieder Schmetterlinge im Spiel sind. Auf die Frage nach einer frischen Liebe antwortete der 27-Jährige ohne Umschweife: "Ja, offen wäre ich grundsätzlich schon. Aber ich lasse alles auf mich zukommen." Weitere Details gab er jedoch nicht preis.

Ein Blick auf seine Ex-Beziehung erklärt, warum viele Fans jetzt genau hinhören. Michael und Edda gewannen das "Sommerhaus der Stars" als Team, gingen jedoch nach der Show getrennte Wege. Auch RTL hat mittlerweile bestätigt, dass das Liebes-Aus bereits einige Zeit zurückliegt. Nach dem Finale folgte zwar noch ein gemeinsamer Urlaub, doch zog die ehemalige Are You The One?-Kandidatin noch am Flughafen den Schlussstrich.

Dass Michael und Edda längst kein Paar mehr sind, wurde erst vor wenigen Tagen offiziell bekannt. Ganze fünf Monate hatten die beiden ihre Trennung geheim gehalten, kurz vor der Ausstrahlung des Sommerhaus-Wiedersehens klärten sie dann über ihren Beziehungsstatus auf. Der Grund dafür: "Wir wollten die Sendung nicht spoilern. Das tut mir auch leid, aber wir hatten da ja auch vertragliche Pflichten. Das war meine erste große TV-Show, dann direkt mit einer Trennung verbunden. Da war ich mir auch unsicher", sagte die 24-Jährige gegenüber Bild.

Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, September 2025