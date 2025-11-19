Tom Hiddleston und Zawe sind wohl erneut Eltern geworden

Tom Hiddleston (44) und Zawe Ashton haben offenbar still und leise ihr zweites Baby willkommen geheißen. Die Schauspielerin machte die frohe Nachricht nicht mit einer klassischen Bekanntgabe öffentlich, sondern deutete sie mit einem Beitrag auf Instagram an, in dem sie von ihrer "postpartalen Genesung" sprach. Wenige Tage danach zeigten sich die beiden am Dienstagabend erstmals als zweifache Eltern auf dem roten Teppich der GQ Men of the Year Awards in London. Zawe erschien in einem schwarzen, voluminösen Glitzerkleid, Tom setzte auf einen festlichen Anzug aus dunkelrotem Samt. Das Paar, das sein Privatleben selten thematisiert, ließ die Bilder für sich sprechen.

Auslöser der Babygerüchte war Zawes Besuch bei Little Village HQ, einer Organisation, die Familien unterstützt. In ihrem Social-Media-Post nannte sie den Termin einen "Meilenstein in [ihrer] postpartalen Genesung". Zudem schrieb sie: "Es war mir eine Freude, diesen Besuch als Mama und Botschafterin zu machen und ihre Spenden mit Windeln, Artikeln für die postpartale Pflege, Baby- und Kleinkindkleidung und einem beliebten Kinderwagen zu ergänzen. Das war nur die erste Lieferung!" Eine klassische Geburtsmeldung gab es nicht, doch die Worte und der Auftritt in London kurz darauf gelten als deutliches Zeichen, dass der Nachwuchs da ist.

Schon während ihrer zweiten Schwangerschaft ließ die Schauspielerin die Öffentlichkeit nur selten teilhaben. Im Frühjahr hatte sie ihr kleines Glück im Vorfeld des SXSW-Festivals mit Vogue geteilt und sich stolz mit Babybauch auf dem roten Teppich gezeigt. Zawe wählte damals ein blaues Seidenkleid, das von einer Designerin stammte, mit der sie eine enge Freundschaft verbindet. Die Modeschöpferin sagte damals: "Zawe einzukleiden ist immer eine Freude, aber dieser Moment fühlt sich besonders bedeutungsvoll an und schließt den Kreis." Für sie sei das Styling von Zawe während beider Schwangerschaften eine süße Fortsetzung ihrer gemeinsamen Geschichte gewesen.

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton bei der Premiere von "Romeo & Julia", London 2024

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton, 2024

Getty Images Schauspielerpaar Tom Hiddleston und Zawe Ashton, Juni 2025