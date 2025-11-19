Zwei bekannte Realitystars rücken in "Der Promihof" nach

Frischer Wind zwischen Esel und Rind: Luigi Birofio (26) und Jenny Grassl (24) ziehen in der 13. Folge von Der Promihof zu den Bewohnern und bringen das Spiel sofort in Bewegung. In der Show bildeten sich bisher bereits eingespielte Bündnisse wie die Kuscheldecken-Allianz – mit Paco Herb als selbsternanntem Chef. Genau dort möchte Neuankömmling Gigi ansetzen und das Machtgefüge ändern: "Wen sollen wir hier rauskicken? Paco? Der macht einen auf Bürgermeister, ich sehe schon."

Besonders Aurelia Lamprecht freut sich über Gigi und Jenny und fällt ihren Bekannten direkt in die Arme. Sie beschreibt die Stimmung nach dem Einzug mit Schadenfreude: "Die Allianz war richtig genervt!" Zu dieser Runde gehören neben Paco unter anderem Emma Fernlund (24) und Ina Kina, die ihre Position schwinden sehen. "Ich weiß, dass Gigi mich raushaben will, weil er mich als Konkurrenz sieht", erklärt Paco. Im Einzelinterview kündigt Gigi tatsächlich an, den Spieß umdrehen zu wollen – ein klares Signal, dass er und Jenny nicht zum Zuschauen gekommen sind.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass zwei neue Kandidaten das Spiel durcheinanderwirbeln. Schon vor drei Wochen gab es bei "Der Promihof" ein regelrechtes Beben, als nach dem Ausmisten gleich doppeltes Nachrücken anstand. Damals mussten Goodbye Deutschland-Bekanntheit Alicia King und Influencer Chris Broy (36) nach einer dramatischen Nominierung auf einen Schlag ihre Sachen packen. Direkt nach ihrem Aus zogen aber schon zwei bekannte Ladys ein: Nadja Großmann und Saskia Beecks (37).

RTLZWEI Tim, Emma, Giulia, Paco, Aurelia, Fritz und Nina, "Der Promihof"-Bewohner

RTLZWEI Jenny Grassl und Gigi Birofio in "Der Promihof"

RTLZWEI Gigi Birogio in "Der Promihof"