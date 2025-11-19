Nachgeholfen? Hilary Duff überrascht mit straffem Gesicht

Hilary Duff (38) hat in Los Angeles für staunende Blicke gesorgt: Die Schauspielerin und Sängerin wurde am Montag beim Shopping in Studio City gesichtet – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Dabei fällt vor allem ihr glattes und straffes Gesicht ins Auge. Im strengen Dutt, mit betonter Stirn, markanten Wangenknochen und scheinbar eingesunkenen Wangen spazierte die Lizzie McGuire-Ikone durch die Straßen und suchte nach Weihnachtsdeko. Die 38-Jährige war allein unterwegs, während Fans zeitgleich in den sozialen Medien über ihr verändertes Aussehen diskutierten. Anfragen des Newsportals bei ihrer Vertretung blieben zunächst unbeantwortet.

Unter einem Social-Media-Post sammelten sich Spekulationen: "Sie bräuchte dieses Facelift nicht" und "Was ist mit ihrem Gesicht passiert?". Die plastische Chirurgin Yael Halaas, die Hilary nicht behandelt hat, sagte der Daily Mail im Oktober: "Ich denke nicht, dass Hilary Duff viel an ihrem Gesicht verändert hat, aber sie sieht so aus, als hätte sie Filler in den Wangen." Sie erklärte weiter, ein anfänglich "überladenes" Volumen könne sich setzen und dann "jünger und geliftet" wirken. Offiziell geäußert hat sich Hilary zu etwaigen Behandlungen bislang nicht. Parallel läuft ihr Comeback an: Nach dem Deal mit Atlantic Records zeigt sie im Studio neue Musik – mit Ehemann Matthew Koma (38) an ihrer Seite – und veröffentlichte kürzlich die Single "Mature", die online für Gesprächsstoff sorgte.

Beruflich und privat hat die How I Met Your Father-Darstellerin viel zu bieten. Hilary und Matthew sind seit 2019 verheiratet und teilen zwei gemeinsame Töchter. Aus einer früheren Ehe hat sie zudem einen Sohn. Trotz ihres vollen Terminkalenders scheint Hilary, ihre Familie und Karriere perfekt zu balancieren. Über die Jahre hat sie sich von der ehemaligen Disney-Darstellerin zur erfolgreichen Unternehmerin und Musikerin weiterentwickelt. Ihr offenes, herzliches Wesen und ihre unverwechselbare Stimme haben ihr bis heute eine treue Fangemeinde bewahrt. Fans können es kaum erwarten, sie nach langer Zeit wieder auf der Bühne zu erleben.

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Getty Images Hilary Duff im Oktober 2024

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023