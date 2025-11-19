FBI-Erfolg: Keanu Reeves bekommt seine Schätze zurück

Keanu Reeves (61) kann sich endlich über die Rückgabe von wertvollen Besitztümern freuen, die ihm im Dezember 2023 bei einem Einbruch in sein Anwesen in Los Angeles entwendet worden waren. Das FBI bestätigte jetzt offiziell, dass der Star aus "The Matrix" und John Wick im August die gestohlenen Gegenstände in New York in Empfang nehmen konnte. Darunter befanden sich sechs Luxusuhren, darunter eine gravierte Rolex Submariner, die während der Dreharbeiten zu "John Wick" verwendet wurde. Insgesamt wird der Wert der Uhrensammlung auf etwa 125.000 Dollar geschätzt.

Die Ermittlungen zu der Tat führten bis nach Südamerika. In Chile wurden die gestohlenen Stücke bereits im Juli sichergestellt, nachdem diese erstmals Ende 2024 in der Hauptstadt Santiago auftauchten. Laut den chilenischen Behörden konnte eine Person in Zusammenhang mit der Tat festgenommen werden. Das FBI arbeitete eng mit den chilenischen Partnern und der Polizei von Los Angeles zusammen, um den Fall aufzuklären. Vertreter beider Länder betonten, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit in einer Welt ist, in der Kriminalität keine Grenzen mehr kennt.

Keanu, der für seine bescheidene und dankbare Art bekannt ist, schrieb nach Erhalt seiner Habseligkeiten einen handschriftlichen Dankesbrief an die beteiligten Behörden. Seine Worte spiegeln seine Wertschätzung wider: "Mit tiefem Dank und großer Wertschätzung schreibe ich diesen Brief." Auch in der Vergangenheit zeigte der Schauspieler seinen großzügigen Charakter. Er stellt oft seine eigenen Bedürfnisse hinter denen anderer zurück, wie im Umgang mit Kollegen oder öffentlichen Spendenaktionen. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für sein Talent, sondern auch für seine Bodenständigkeit und seinen respektvollen Umgang mit anderen.

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "Matrix Resurrections", 2021

Imago Keanu Reeves, 2025