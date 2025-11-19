Den Nachnamen geändert: Ashley Tisdale wird zu Ashley French

Ashley Tisdale (40) hat bekanntgegeben, dass sie künftig öffentlich den Namen Ashley French verwenden wird. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in High School Musical Berühmtheit erlangte, ist seit 2014 mit dem Musiker Christopher French (43) verheiratet und trägt seinen Nachnamen im privaten Leben bereits seit ihrer Hochzeit. Jetzt möchte sie jedoch, dass ihr Name auch in der Öffentlichkeit mit ihrer persönlichen Identität übereinstimmt. "Ich bin zu Hause Ashley French", erklärte sie in einem Video auf TikTok und fügte hinzu, dass es ihr wichtig sei, von der Öffentlichkeit nicht nur als "ein Charakter oder eine Berühmtheit" wahrgenommen zu werden.

Die 40-Jährige, die Mutter von zwei Kindern im Alter von vier Jahren und 13 Monaten ist, teilte in den sozialen Medien außerdem, dass sie sich zunehmend von Plattformen wie Instagram distanziert. "Instagram hat sich stark verändert", sagte sie und fügte hinzu, dass es schwierig sei, zwischen Echtem und Falschem zu unterscheiden, während Kommentare oft negativ sein könnten. Zusammen mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern, die kürzlich bei einem Familienausflug nach Disneyland einen schönen Moment festhielten, genießt sie derzeit ein ausgefülltes Familienleben. Parallel dazu widmet sich die Schauspielerin verstärkt ihrer Lifestyle-Website "By Ashley French", die ihre Sicht auf das Leben in den 40ern und ihren neuen Weg als Unternehmerin präsentiert.

Bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich Ashley, die durch Solo-Alben und Erfolge im Filmgeschäft lange im Rampenlicht stand, zunehmend fokussiert auf ihre privaten Projekte und ihre Rolle als Mutter. Trotz ihrer herausragenden Karriere zieht sie es derzeit vor, andere Schwerpunkte zu setzen. Während Fans der Schauspielerin vielleicht auf ein musikalisches Comeback hoffen, widmet sich Ashley längst mit voller Hingabe ihrer Familie und neuen kreativen Wegen, wie beispielsweise ihrer Marke "Being Frenshe", die von ihrem Nachnamen abgeleitet ist.

Getty Images Ashley Tisdale, Oktober 2023

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin