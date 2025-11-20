So klappen Studium und Twitch für Streamerin Farbenfuchs

Die Streamerin Farbenfuchs ist regelmäßig auf ihrem Twitch-Account live. Dort nimmt sie ihre Zuschauer mit in Videospiele oder zeigt, wie ihre aufwendigen Cosplay-Kostüme entstehen. Nebenbei studiert sie Psychologie – ein anstrengendes Studienfach, das viel Zeit braucht. Da stellt sich die Frage, wie sie alles unter einen Hut bekommt. Beim Deutschen Computerspielpreis in Berlin erklärt Farbenfuchs Promiflash: "Ich hatte jetzt für den DCP noch das Cosplay fertiggemacht, habe gestern in der Uni noch ein Referat gehalten und noch ein bisschen gestreamt, also das war wirklich eine intensive Woche. Manchmal ist es sehr viel auf einmal, aber es macht auch unfassbar viel Spaß." Das Studium sei für sie eine Art Ausgleich – es erde sie und "rege noch mal ganz andere Nervenzellen an".

Aktuell arbeitet Farbenfuchs an ihrem Master-Abschluss. Danach würde sie aber am liebsten weder Streaming noch ihr Studienfach aufgeben. Eine Verbindung beider Bereiche wäre für die Wahl-Hamburgerin das Optimale. "Am liebsten hätte ich das Beste aus beiden Welten, wenn das geht. Mein Schwerpunkt im Studium ist ja auch Neuropsychologie, ich liebe alles, was mit Gehirnprozessen zu tun hat. Wenn man da in die Richtung noch was machen könnte, würde mich das sehr freuen", meint sie im Promiflash-Interview. Noch hat sie wohl aber ein wenig Zeit, sich einen Zukunftsweg zu überlegen.

Auf Twitch unterhält Farbenfuchs rund 102.000 Follower. Weil sie selbst noch studiert und es vielen Zuschauern auch so geht, macht sie ihren Kanal auch ab und zu zum Co-Working-Space, in dem sie zusammen mit ihrem Chat lernt und arbeitet. Neben Gaming ist auch Cosplay ein großer Teil ihres Contents. Bei Instagram sieht man sie regelmäßig in den unterschiedlichsten Kostümen – am häufigsten aber als Charakter Ciri aus der The Witcher-Reihe. Eine dritte große Leidenschaft findet dazwischen auch noch ihren Platz: Motorräder. Farbenfuchs ist stolze Besitzerin einer Ducati Monster 1200S und nimmt ihre Community auf Social Media auch immer wieder auf ihre Touren durchs Land mit.

Instagram / farbenfuchs_ Farbenfuchs, deutsche Streamerin

Imago Streamerin Farbenfuchs beim Deutschen Computerspielpreis 2025

Instagram / farbenfuchs_ Farbenfuchs im Mai 2025

