Samuel Dohmen leistet sich Show-Panne bei SixxPaxx-Auftritt

Am vergangenen Dienstag feierte Samuel Dohmen, bekannt aus Germany's Next Topmodel, sein Strip-Debüt und brachte die Bühne der SixxPaxx-Show in Köln zum Beben. Gemeinsam mit Reality-TV-Star Marvin Manson trat er im Rahmen einer energiegeladenen "Bad Boy"-Choreografie auf. Doch nicht alles verlief wie geplant: Während der ehemalige Temptation Island-Verführer gekonnt die Hüllen fallen ließ und bei den Zuschauerinnen für Begeisterung sorgte, hatte das Model mit seiner Hose zu kämpfen. Ein Verschluss klemmte an seinem Bein und sorgte für eine unerwartete Show-Panne.

Obwohl Samuel mehrfach versuchte, die widerspenstige Hose loszuwerden, blieb sie hartnäckig und hinderte ihn kurz daran, die geplanten Tanzbewegungen vollständig auszuführen. Unbeeindruckt davon improvisierte der GNTM-Star jedoch souverän und zog seine Performance weiterhin durch. Mit seinem charmanten Lächeln und einer ordentlichen Portion Professionalität ließ er sich nichts anmerken und entschärfte die Situation geschickt. Die Zuschauerinnen feierten die beiden Performer mit Begeisterungsrufen, die bis zum Schluss nicht abflauten.

Während Samuel zum allerersten Mal als Stripper auf der Bühne stand, markierte der gemeinsame Auftritt für seinen Freund Marvin ein gefeiertes Comeback. Nach einer längeren Pause hatte er Ende Oktober angekündigt, für zwei exklusive Shows zu den SixxPaxx zurückzukehren. "Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich noch mal auf der Bühne stehe, und jetzt habt ihr zwei Chancen – in Dortmund und in Köln werde ich noch mal mit den Jungs performen und auf der Bühne stehen", berichtete der Reality-TV-Star damals auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Samuel Dohmen beim About YOU Fashion Ball, September 2025

Anzeige Anzeige

SixxPaxx Samuel Dohmen und Marvin Manson bei ihrem SixxPaxx-Auftritt, November 2025

Anzeige Anzeige

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer