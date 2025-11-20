Tom Felton von "Harry Potter"-Vater Jason Isaacs unterstützt

Tom Felton (38) feierte ein emotionales Malfoy-Wiedersehen mit seinem Film-Vater Jason Isaacs (62) am Broadway. Der Schauspieler, der 15 Jahre nach dem Ende der Harry Potter-Filmreihe seine Rolle als Draco Malfoy im Stück "Harry Potter And The Cursed Child" wieder aufnimmt, wurde von Jason bei einer Aufführung am New Yorker Lyric Theatre unterstützt. Auf Instagram teilte Jason einige Fotos des rührenden Wiedersehens. Zu den Bildern schrieb Jason: "Ich kam. Ich sah. Er siegte. Eier so groß wie Straußeneier. So mutig. So stolz. So froh, dabei gewesen zu sein." Tom revanchierte sich mit einem liebevollen Kommentar: "Danke, dass du gekommen bist, Dad."

Das Theaterstück, das die Geschichte 19 Jahre nach den Ereignissen der Buch- und Filmreihe weitererzählt, war für Tom ein besonderer Schritt zurück zu seiner Vergangenheit. Er übernimmt die Rolle für eine limitierte Laufzeit von 19 Wochen und spricht von einem "Kann-mich-mal-jemand-kneifen"-Moment. Bereits während seines ersten Auftritts war die Begeisterung des Publikums überwältigend, das ihn mit donnerndem Applaus würdigte. Die Herzen der Fans eroberte zudem eine symbolische Zusammenführung von drei Malfoy-Generationen auf der Bühne, die Tom auf Instagram als "magisch" bezeichnete.

Bereits in einem früheren Interview hatte Tom über das besondere Verhältnis zu Jason gesprochen. "Ich nenne ihn immer noch 'Dad'", verriet der Schauspieler dem Magazin People. Die Freundschaft der beiden blieb auch nach den Dreharbeiten eng. Tom schwärmte auch von Jasons Rolle in "The White Lotus". "Die finale Folge war großartig. Es macht riesigen Spaß, Jason dort zu sehen", betonte der Draco-Darsteller.

Instagram / therealjasonisaacs Tom Felton und Jason Isaacs

Instagram / therealjasonisaacs Jason Isaacs und Tom Felton

Instagram / therealjasonisaacs Jason Isaacs und Tom Felton