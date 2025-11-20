Brust-OP? LeAnn Rimes überrascht bei CMA mit Mega-Ausschnitt

LeAnn Rimes (43) zog bei den diesjährigen CMA Awards in Nashville alle Blicke auf sich. Die Sängerin erschien in einem aufsehenerregenden Kleid von Aadnevik, das durch mutige, oberschenkelhohe Beinschlitze und ein tief ausgeschnittenes Oberteil bestach. Mit floralen Details auf dem Korsett und eleganten, mit Steinen verzierten Schuhen rundete sie ihren Look perfekt ab. Doch nicht nur ihr Outfit sorgte für Gesprächsstoff, denn kürzlich kursierten Gerüchte über eine Brustoperation, die LeAnn jedoch humorvoll dementierte: "Ich kann nicht glauben, dass ich über meine Brüste spreche, aber ich trage den massivsten Push-up-BH meines Lebens", erklärte sie kürzlich auf Instagram.

Im Gespräch mit Fox News sprach LeAnn auch über ihre Vergangenheit bei den CMA Awards. Vor genau 30 Jahren, mit nur 13 Jahren, hatte sie ihr Debüt auf dieser Bühne und performte ihren Kult-Song "Blue". Nun, nach drei Jahrzehnten, wird sie dieses Jubiläum gebührend feiern: Im kommenden Jahr stehen exklusive Konzerte an, bei denen sie das gesamte Album "Blue" noch einmal live darbieten wird. Für sie sei dies ein "fulminanter Moment", verriet die Sängerin im Interview. Daneben betonte sie, wie sehr sie es genießt, aktuell Teil der Serie "9-1-1: Nashville" zu sein, bei der Musik und Film auf einmalige Weise verschmelzen: "Nashville ist so unterstützend und herzlich. Ich habe so viel Spaß."

Die CMA Awards boten auch in diesem Jahr einen Abend voller musikalischer Highlights. Neben Auftritten von Stars wie Keith Urban (58) und Chris Stapleton (47) wurde Vince Gill der "Willie Nelson Lifetime Achievement Award" verliehen. Zur Verleihung gab es eine spezielle Tribute-Performance, und CMA-Geschäftsführerin Sarah Trahern unterstrich: "Vince verkörpert, worum es in der Country-Musik geht." Für LeAnn, die Vince als Moderator ihres allerersten CMA-Auftritts erlebte, schloss sich damit ein weiterer Kreis in ihrer außergewöhnlichen Karriere. Umgeben von Kollegen und Fans konnte sie diesen ganz besonderen Moment in ihrer Laufbahn genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville