Erster Langstreckenflug mit Baby: Jennifer Lange ist stolz

Jennifer Lange (32) hat sich einen Traum erfüllt: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Darius Zander (41) und dem einjährigen Sohn Anton hat die Influencerin ihre erste große Reise mit Kind angetreten. Das Ziel: Südafrika. Besonders spannend war dabei Antons erster Langstreckenflug. Doch sämtliche Bedenken im Vorfeld erwiesen sich als unbegründet. "Anton hat seinen ersten Langstreckenflug so gut mitgemacht. Er war bis Abflug wach und entspannt und hat fast die ganze Nacht mit ein paar Unterbrechungen geschlafen", teilte Jennifer begeistert auf Instagram mit. Ein Bild von Anton, der fröhlich auf einer Wiese spielt, sorgt zusätzlich für Begeisterung unter ihren über 300.000 Followern.

Die Reise begann mit einer dreitägigen Auszeit für die kleine Familie, bevor sie sich einer Reisegruppe anschlossen, mit der sie weitere Erkundungen in Südafrika unternehmen wollen. Die Nervosität, die Jennifer und Darius vor der Abreise begleitete, verflog schnell. Kaum in Südafrika angekommen, war der Stress des Reisetages nach nur wenigen Stunden vergessen. Bereits nach einer kurzen Nacht tauchte die Familie ins Urlaubsvergnügen ein und ließ den ersten Tag entspannt am Pool ausklingen. Wann genau das Trio nach Köln zurückkehrt, hat die Reality-TV-Bekanntheit bisher nicht verraten.

Jennifer zieht durch ihre offenen Einblicke in das Familienleben auf Instagram viel Aufmerksamkeit auf sich – sowohl positiver als auch kritischer Art. Besonders mit der Darstellung ihres Sohnes hat sie in der Vergangenheit auch Kontroversen ausgelöst. So musste sie kürzlich scharfe Kritik für ein Werbevideo einstecken, in dem sie gemeinsam mit Anton zu sehen war. Während sich viele Follower begeistert über ihre Reiseupdates zeigen, bleibt sie für andere weiterhin eine kontroverse Figur in der Welt der sozialen Medien. Die glücklichen Momente mit ihrer Familie genießt die Influencerin jedoch sichtlich – und teilt sie auch weiterhin mit ihrer Community.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange mit ihrem Sohn, Juni 2025

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange gibt auf Instagram ein Flug-Update mit Anton

Instagram / jenniferlange Darius Zander, Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im Oktober 2024