"Verlobt": TV-Star Diogo Sangre teilt Liebes-News aus Bali

Diogo Sangre (31) überrascht seine Fans mit einer unerwarteten Ankündigung aus seinem Urlaub auf Bali. Der Realitystar postete in seiner Instagram-Story ein Bild, auf dem er die Hand von Influencerin Leoni Baltz in seiner hält. Beide tragen darauf zueinander passende Cartier-Ringe. Dazu schrieb der TV-Casanova eindeutig: "Verlobt". Seine Auserwählte repostete das Bild in ihrer Story und fügte ein rotes Herz hinzu. Die beiden Tattoo-Liebhaber verbringen ihre Zeit in dem Urlaubsland laut Social Media gemeinsam, genießen Rollerfahrten im Sonnenuntergang und essen zusammen.

Die Liebes-News kommen zu einer Zeit, in der Diogo Schlagzeilen durch seine Teilnahme an der Show Das große Promi-Büßen macht. In der laufenden Staffel fiel der TV-Star durch seine offensichtliche Flirterei mit Mitstreiterin Vanessa Brahimi auf. Szenen aus der Show zeigen die beiden in vertrautem Umgang, was bei den Zuschauern für Spekulationen sorgte. Während Diogo deutlich machte, dass er die Show nicht als Datingformat nutzen wollte, zeigte sich Vanessa begeistert von ihrem Gegenüber: "Diogo ist superlustig, hat sehr viel Humor, und das passt bei uns beiden echt."

In der Vergangenheit war Diogo immer wieder dafür bekannt, mit seinem Liebesleben zu überraschen. So schaffte er es auch bei früheren Reality-Formaten regelmäßig in die Schlagzeilen, sei es durch humorvolle oder kontroverse Auftritte. Auch seine vermeintliche neue Partnerin ist keine Unbekannte. Auf Social Media hat die Musikerin und Künstlerin, die sich auch "Barbie" nennt, knapp 130.000 Follower. Auch sie war schon im TV zu sehen: Leoni ist aus Shows wie DSDS und Köln 50667 bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre TV-Star Diogo Sangre und Leoni Baltz' Hände

Anzeige Anzeige

Instagram / leoni.g.369 Leoni Baltz, Influencerin