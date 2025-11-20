Fernbeziehung: So oft sehen sich Marlisa Rudzio und William

Marlisa Rudzio (36) spricht offen über die Herausforderungen ihrer Fernbeziehung mit William Raab – und darüber, wie sie die Nähe über Städte hinweg beibehalten. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Influencerin, wie oft sich das Paar tatsächlich sieht und wie es seinen Alltag organisiert. Die beiden leben an unterschiedlichen Orten und pendeln zwischen Berlin und Bayern. Sie treffen sich überwiegend am Wochenende und planen ihre Termine im Voraus, um möglichst viel gemeinsame Zeit herauszuholen.

"Jedes Wochenende nicht, aber fast jedes", beschreibt Marlisa die aktuelle Routine gegenüber Promiflash. Zuletzt habe es Phasen gegeben, in denen es seltener wurde: "Ich glaube, es gab jetzt zwei Wochen oder so, wo wir uns alle zwei Wochenenden gesehen haben." Ansonsten, betont sie, "sehen wir uns jedes Wochenende." Die Netzbekanntheit erklärt, dass die Distanz zwar ihren Kalender straffer macht, sie aber klare Absprachen und spontane Besuche nutzen, um die Beziehung zu pflegen.

Vor wenigen Monaten hatte Marlisa bereits Pläne für einen ganz neuen Lebensabschnitt verraten. Gemeinsam mit ihrem William will sie den Schritt wagen und in eine Stadt ziehen, die für beide unbekannt ist. "Wir wollen gemeinsam irgendwo neu anfangen", erklärte die Netzbekanntheit im Interview mit Blitzlichtgewitter. Dabei ist beiden wichtig, dass das neue Zuhause weder in Berlin noch in Bayern liegt. Vielmehr soll eine frische Umgebung helfen, gemeinsam in der Beziehung zu wachsen.

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, 18.10.2025

Imago Marlisa Rudzio, 2024.