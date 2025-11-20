Deutet GNTM-Samuel hier etwa das Liebes-Aus mit Daniela an?

GNTM-Star Samuel Dohmen hat bei seinem Strip-Debüt auf der Bühne der SixxPaxx in Köln für kreischende Fans gesorgt. Am vergangenen Dienstag performte er zusammen mit Realitystar Marvin Manson eine heiße Choreografie und zog dabei bis auf die Unterhose blank. Doch nicht der freizügige Auftritt des Models sorgte für Aufsehen, sondern auch sein Statement im Interview mit Promiflash. Auf die Frage, was seine Freundin, GNTM-Gewinnerin Daniela Djokic, zu seiner heißen Performance sagt, entgegnete er vielsagend: "Freundin ist gerade schwierig. Also, ich sage mal, es ist kompliziert. Mehr sage ich dazu gar nicht."

Mit dieser knappen Aussage ließ das Model viel Raum für Spekulationen. In den sozialen Medien und bei Fans stellte sich zuletzt immer öfter die Frage: Hat sich das Traumpaar etwa getrennt? Auf Instagram sind sämtliche Pärchen-Bilder gelöscht, aktuell sind sich die beiden sogar entfolgt. Scharfsinnige Fans bemerkten auch, dass Samuel keine Beiträge mehr von Daniela liked. Seine schwammigen Worte werfen nun erneut die Frage auf, ob die beiden derzeit eine schwierige Phase durchmachen oder sich womöglich voneinander distanziert haben.

Noch im Juli schwärmte Daniela in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner von ihrer Beziehung mit Samuel. Damals sagte das Model: "Ja, wir sind offiziell zusammen und superglücklich." Offen erzählte die TV-Bekanntheit, wie sie sich bei den Dreharbeiten Hals über Kopf verliebt habe. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erklärte sie und betonte, dass sie trotz Fernbeziehung und Stress durch ihren plötzlichen Ruhm immer Zeit für ihren Partner finden wolle.

TikTok / dohmensamuel Samuel Dohmen und Daniela Djokic, GNTM-Kandidaten

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, April 2023

Joyn / Daniel Graf Daniela Djokic, GNTM-Gewinnerin

