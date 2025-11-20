Nach Bambi: Wegen Kaulitz-Twins wurde die Polizei gerufen

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) hatten nach der Bambi-Preisverleihung mit unerwartetem Ärger am Flughafen zu kämpfen. Die Musiker berichteten in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", dass während der Sicherheitskontrolle beim Scannen ihres Handgepäcks ein Alarm ausgelöst wurde. Dies hatte zur Folge, dass die Sicherheitsbeamten jeden Koffer der beiden überprüfen mussten. "Meiner Meinung nach ist das Scan-Ding kaputt. Dieses Ding ist ja offensichtlich quatschig", ärgerte sich Tom über die Situation.

Die Zwillinge, die viel technisches Equipment in ihrem Gepäck hatten, schilderten, dass zunächst sogar die Bundespolizei gerufen wurde, letztlich aber nicht vor Ort erschien. Stattdessen wurde der Vorfall telefonisch gelöst, was bei Bill einige Belustigung hervorrief: "Dann kamen die Polizisten doch nicht, dann haben sie die angerufen, und schließlich haben sie das alles per Telefon gelöst, was ja auch ein bisschen unseriös ist." Er witzelte, dass er sich gern die Zeit genommen hätte, um die Polizisten persönlich zu treffen: "Da hätte ich mich ja gleich gefreut, wenn die noch mal genauer gucken müssten, wo denn der Sprengstoff sein könnte." Am Ende konnten die beiden weiterreisen, nachdem sie ein weiteres Mal durchsucht und abgescannt wurden und keine Gefahr festgestellt werden konnte.

Seit ihrem Umzug in die USA vor über einem Jahrzehnt besuchen die Kaulitz-Brüder regelmäßig ihre alte Heimat für öffentliche Veranstaltungen oder private Aufenthalte. Aktuell denken sie sogar über den Kauf einer Immobilie am Tegernsee nach, um künftig noch öfter Zeit in Deutschland zu verbringen. Abseits der Bühne teilen sie in ihrem Podcast immer wieder witzige und skurrile Anekdoten aus ihrem Alltag. Während Bill häufiger mit seiner humorvollen und selbstironischen Art auffällt, stellt Tom, der seit 2019 mit Heidi Klum (52) verheiratet ist, oft seine eher bodenständige Seite zur Schau. Gemeinsam versprühen sie stets ihren einzigartigen Bruder-Charme, der Fans seit Jahren begeistert.

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 11. November 2025

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin