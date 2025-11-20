Kaum zu erkennen: Britney Spears verlässt Weinbar mit Glas

Neue Sorgen rund um Britney Spears (43): Die Popsängerin wurde in Kalifornien bei einem Weinbar-Besuch gesichtet. Bilder zeigen die 43-Jährige mit einem gefüllten Champagnerglas in der Hand, bevor sie in ihr Auto stieg und davonfuhr. Laut Aussagen ihres Teams gegenüber der Daily Mail habe sie jedoch keinen Alkohol konsumiert. Der Vorfall ereignete sich in Westlake Village, wo eine Mitarbeiterin der Bar Britney zu ihrem Wagen begleitete und ihre Sachen verstaut haben soll. Es ist nicht das erste Mal, dass Aufsehen um die Fahrten von Britney erregt wird – erst vor wenigen Wochen fiel sie in Thousand Oaks nach einem Restaurantbesuch durch riskante Fahrmanöver auf.

Die Situation sorgt besonders innerhalb ihrer Familie weiterhin für große Beunruhigung. Ein Insider beschrieb das Geschehen als "Albtraum" und betonte, es sei erschreckend mitanzusehen, wie Britney möglicherweise Gefahren ausgesetzt sei. Berichte aus ihrem Umfeld unterstellen, dass die Sängerin derzeit nicht die notwendige Unterstützung erhalte und sich kaum noch von Vertrauten beraten lasse. Auch Hinweise auf eine angespannte Beziehung zu ihren Söhnen Sean (20) und Jayden (19), die sie selten sieht, kursieren. Verstärkt wurde dies durch die kürzlich erschienenen Memoiren ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47), in denen er problematische Verhaltensweisen der Sängerin thematisiert. Diese Vorwürfe hat Britney jedoch vehement zurückgewiesen.

So turbulent ihr Alltag wirkt, zeigte sich Britney kürzlich entspannt und gut gelaunt bei einem Treffen mit Kim Kardashian (45) und Khloé Kardashian (41). Auch privat scheint sie weiterhin schöne Momente zu genießen, wie ein online geteiltes Video einer Pyjama-Party zeigt. Darin lacht und scherzt Britney in gemütlicher Runde mit anderen und deren Kindern. Während solche Abende zwar Freude in ihr Leben bringen, bleiben dennoch Fragen zu ihrer aktuellen Situation und ihren wichtigsten Bezugspersonen offen – ein für viele besorgniserregender Kontrast zu ihrem öffentlichen Auftreten.

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006

Instagram / britneyspears Britney Spears und Khloé Kardashian, November 2025