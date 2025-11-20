Lainey Wilson räumt bei den Country Music Awards 2025 ab

Großer Abend für Lainey Wilson (33) in Nashville: Die Sängerin führte am Mittwochabend, 19. November, als Gastgeberin durch die 59. CMA Awards in der Bridgestone Arena – und nahm selbst die begehrteste Trophäe mit nach Hause. Lainey wurde zur Entertainerin des Jahres gekürt und setzte sich damit gegen Luke Combs (35), Cody Johnson, Chris Stapleton (47) und Morgan Wallen (32) durch. Obendrein feierte die Country-Queen einen weiteren persönlichen Triumph: Auch als Female Vocalist des Jahres wurde sie ausgezeichnet. Für zusätzlichen Jubel sorgte sie, als sie auf der Bühne ihre Verlobung mit Devlin "Duck" Hodges bekräftigte und die Hochzeit für kommendes Jahr ankündigte. Die Show stellte insgesamt die Frauen der Szene in den Mittelpunkt, mit Ella Langley, Lainey und Megan Moroney als Top-Nominierten.

Lainey nahm ihren Entertainer-Pokal aus den Händen von Keith Urban (58) entgegen – kurz nachdem "Whirlwind" zum Album des Jahres gekürt worden war. In ihrer Dankesrede bedankte sie sich bei ihren Eltern Michelle und Brian, bei Jesus und bei Verlobtem Duck Hodges. "Wir heiraten nächstes Jahr, na los!", rief sie dem Publikum zu, wie das Magazin People berichtete. Und weiter: "Danke, dass ihr mich liebt und unterstützt und danke an die Fans, die jeden einzelnen Tag meine Träume wahr werden lassen. Ich liebe euch. Gott segne euch. Wir feiern gleich bei Bell Bottoms Up", zitierte People die Musikerin. Den Single- und Song-Doppelsieg räumten Ella Langley und Riley Green mit "you look like you love me" ab, während Brooks & Dunn als Vocal Duo ausgezeichnet wurden und Paul Franklin den Musiker-Preis holte.

Lainey, die unlängst mit einer Ausstellung in der angesehenen Country Music Hall of Fame gewürdigt wurde, zeigt immer wieder, wie eng sie mit ihrer Vergangenheit verbunden ist. Ihre Karriere, die einst mit Auftritten bei Schulveranstaltungen begann, hat sich längst zu einem internationalen Erfolg entwickelt. Doch selbst mit ihren beispiellosen Erfolgen scheint sie sich selbst treu zu bleiben und betont stets, wie wichtig ihr "inneres Kind" und der Glaube daran sind, dass Träume wahr werden können. Mit der nahenden Hochzeit und ihrer wachsenden Popularität bleibt Lainey eine prägende Figur der Country-Musik-Szene.

Imago Lainey Wilson nimmt bei den 59. CMA Awards in Nashville den Preis als Female Vocalist of the Year entgegen

Imago Lainey Wilson bei den 59. CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville, 2025

Imago Lainey Wilson bei den 59th Annual CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville, 2025