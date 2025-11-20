Bald verlobt? Larsa Pippen zeigt Jeff ihre Lieblingsringe

Larsa Pippen (51) und ihr Freund Jeff Coby zeigten auf der BravoCon, dass ihre Beziehung immer ernster wird. Die 51-jährige Reality-TV-Darstellerin, bekannt aus "The Real Housewives of Miami", plauderte mit People über ihre Vorlieben bei Verlobungsringen. "Ich habe Jeff verschiedene Ringe gezeigt", erklärte sie und deutete an, dass der ehemalige Basketballspieler bereits ihre Präferenzen für Brillant- oder Ovalschliff kennt. Einen offiziellen Antrag hat es allerdings noch nicht gegeben, wie Larsa betonte.

Das Paar ist seit Anfang dieses Jahres zusammen, nachdem Larsa ihre vorherige Beziehung zu Marcus Jordan (34) beendet hatte. Schon bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt sorgte die frisch aufgeblühte Romanze für Aufsehen. Laut Larsa versteht sie sich mit Jeff hervorragend, nicht nur in alltäglichen Dingen, sondern auch bei wichtigen Fragen über die gemeinsame Zukunft. Im Laufe ihrer Beziehung wuchs das Vertrauen, und sie zeigt sich mittlerweile offener gegenüber der Öffentlichkeit. "Wir sind auf einem wirklich guten Weg", verriet sie weiter.

Jeff und Larsa scheinen sich besonders durch ihre gemeinsamen Werte verbunden zu fühlen. Gerade Jeffs Familiensinn spielt eine bedeutende Rolle. Larsa erzählte, wie gerührt sie war, als sie ihn dabei beobachtete, wie er seiner kleinen Nichte beim Rechnen half. Seine liebevolle und familienorientierte Art begeistert sie. Obwohl Jeff schon scherzhaft gegenüber Paparazzi eine Hochzeit für November 2025 in Aussicht stellte, scheint das Paar in erster Linie die gemeinsamen Momente zu genießen und sich Zeit zu lassen.

Getty Images Larsa Pippen und Jeff Coby, April 2025

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, 2023

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Bekanntheit