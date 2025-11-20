Diogo-Drama: Es kracht bei Vanessa Brahimi und Emma Fernlund

Im Das große Promi-Büßen-Camp kochen die Gefühle hoch: Emma Fernlund (24) und Vanessa Brahimi geraten aneinander – wegen Diogo Sangre (31). Während Vanessa mit Diogo lacht und sichtlich vertraut wirkt, beobachtet Emma die Szenen mit wachsendem Unmut. Sie lästert zunächst mit Bellydah Venosta über das Gesehene und nennt das Verhalten "gottlos", denn seit einer Weile kuscheln Emma und er in der Show miteinander: "Einfach dieser Fakt allein, dass du meine körperliche Nähe bekommst und beanspruchst. Ich finde das mit Vanessa respektlos mir gegenüber." Diogo winkt die Vorwürfe im Gespräch mit Vanessa ab: "Richtig kindisch, sorry. Wäre ich mit ihr in einer Beziehung, dann könnte ich das verstehen. Solange man Single ist, finde ich das voll in Ordnung."

Die Lage schaukelt sich weiter hoch. Vanessa ist von dem Getuschel gekränkt und ihr platzt schließlich der Kragen: Sie fängt vor der Gruppe an zu weinen und beklagt sich, dass hinter ihrem Rücken geredet werde, statt ein Gespräch mit ihr zu suchen. "Das ist mir zu dumm, alle gegen mich aufzubringen. Alter, sorry. Was kann ich dafür?", wettert sie und ergänzt wütend: "Sie hat keine Besitzansprüche gegenüber Diogo. Die zwei sind weder in einer Beziehung, noch läuft da irgendetwas zwischen den beiden. Die verstehen sich gut, ja. Diogo und ich verstehen uns auch gut – und jetzt? Wo ist der Unterschied? Dass wir nicht gekuschelt haben?" Emma versucht derweil, den Spieß umzudrehen und behauptet, Vanessa schiebe Drama.

Nach dem Tribunal der Loser dreht sich die Dynamik plötzlich. Emma entschuldigt sich bei ihren Mitstreitern: "Das vor der ganzen Gruppe auszutragen, war nicht cool." Sie erklärt, dass sie von zwei Personen enttäuscht gewesen sei, aber eine von ihnen sei nicht auf sie zugegangen: Diogo. Schließlich verteilt die Influencerin eine ihrer Stimmen "aus Selbstrespekt" an ihn. Während sich der Realitystar in Zukunft von Vanessa und Emma distanzieren möchte, fallen sich die Frauen in die Arme: "Ich bin stolz auf dich, Emma. Du hast ein richtig krasses Statement gesetzt." Im Einzelinterview freut sich Emma daraufhin: "Wir haben eine Krise zusammen bewältigt. Ich habe ihr Vertrauen bewiesen und andersrum hat sie mir ihre Loyalität bewiesen. Ein Happy End und einen Neuanfang kann man das schon nennen."

ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi, Emma Fernlund und Diogo Sangre in "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Die Teilnehmer von "Das große Promi-Büßen" 2025

ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi und Emma Fernlund in "Das große Promi-Büßen"