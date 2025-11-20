Nach Trennung von Edda Pilz: So geht es Michael Klotz

Michael Klotz (27) hat sich offen über die Trennung von seiner Ex-Partnerin Edda Pilz (24) geäußert. Die beiden Reality-TV-Stars hatten gemeinsam an der Show Das Sommerhaus der Stars teilgenommen und sogar als Gewinner das Format verlassen. Doch nach dem Sieg folgte das Liebes-Aus. Im Gespräch mit Promiflash erzählt Michael nun, dass die Trennung für ihn bereits mehr als nur Vergangenheit sei: "Mittlerweile geht es mir gut. Die Trennung liegt ja schon ein paar Monate zurück." Er betonte, er habe keine Lust mehr, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, und sei entschlossen, nach vorne zu schauen.

Nach dem Ende ihrer Beziehung entschieden sich Michael und Edda, getrennte Wege zu gehen, und beide scheinen in der Zeit danach ihren individuellen Fokus gefunden zu haben. Während es Michael wichtig ist, sich mit positiven Dingen zu beschäftigen und die Kapitel aus der Vergangenheit hinter sich zu lassen, hat auch Edda in der Vergangenheit offen über das Ende der Beziehung gesprochen. Das Paar hatte nach der Reality-Show noch eine gemeinsame Reise unternommen, nach deren Rückkehr aber feststellen müssen, dass eine Zukunft als Paar nicht mehr möglich war.

Das ehemalige Paar hatte auf seinem Weg durch "Das Sommerhaus der Stars" eine turbulente Zeit hinter sich gebracht. Für Michael war die Partnerschaft mit Edda auch öffentlich oft im Licht der Aufmerksamkeit. Dies prägte nicht nur ihre gemeinsame Zeit während der Show, sondern auch danach. Zu den Hintergründen der Trennung hatte Edda in einem früheren Interview erklärt, dass sich die Beziehung zuletzt wie eine emotionale Abhängigkeit angefühlt habe. Inzwischen scheinen beide die Zäsur als Chance genutzt zu haben, sich neu zu orientieren und eigene Wege zu gehen.

Anzeige Anzeige

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025