Nach AYTO-VIP-Drama: Beverly verlost Jimi Blues Trinkflasche

Beverly macht kurzen Prozess mit der TV-Romanze zu Jimi Blue Ochsenknecht (33): Die TV-Bekanntheit verlost jetzt auf Instagram seine Trinkflasche, die sie sich vom Are You The One – Reality Stars in Love-Set geschnappt hatte. In ihrem Post spricht sie ihre Fans direkt an – und zieht damit endgültig einen Schlussstrich unter ihre Bekanntschaft mit dem Schauspieler. "Wilde-Kerle-Fans aufgepasst! AYTO ist vorbei, und ich hab ein besonderes Goodie für euch. Ihr könnt Jimi Blues Trinkflasche gewinnen. Warum, weshalb, wieso erfahrt ihr in meinem Broadcast Channel", schreibt sie.

Ihre Community reagiert prompt – und mit jeder Menge Humor: Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Lach-Emojis. Auch Reality-Kollege Steffen Vogeno mischt sich ein und kommentiert unter dem Gewinnspiel: "Nicht dein Ernst." Ein anderer Nutzer legt noch nach: "Go Girl, trenn' dich von allen Flaschen in deinem Leben." Beverly selbst hatte bereits deutlich gemacht, wie enttäuscht sie über den "Die Wilden Kerle"-Star ist: Während der Dreharbeiten schienen zwischen ihr und Jimi Blue zunächst Funken zu sprühen, doch Jimi entschied sich, Hati Suarez in die Matchbox zu nehmen – sehr zum Missfallen der ehemaligen Beauty & The Nerd-Teilnehmerin.

Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast machte sie ihrem Ärger Luft: "Ich dachte: 'Willst du mich eigentlich verarschen?' Ich habe mich schon da rausgehen sehen. Yes! Rätsel gelöst – und jetzt sagst du, du gehst da mit Hati rein?" Für Beverly war die Matchbox mit dem 33-Jährigen die einzige Hoffnung auf ein Perfect Match – umso größer war die Enttäuschung, als er sich für eine andere Kandidatin entschied. "Ich habe da drinnen teilweise wirklich die Nerven weggeschmissen. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Leute mich komplett ausgeschlossen haben", offenbarte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / beverlycmua, Imago Collage: Beverly und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Instagram / beverly.cmn Beverly, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht