Clever versteckt: Chris Martin mit Influencerin erwischt

Ein seltener Nachtauftritt in Los Angeles sorgt für Gesprächsstoff: Chris Martin (48) wurde am Montagabend dicht hinter Influencerin Brittany Broski auf dem Weg zu einem Tame-Impala-Konzert gesehen. Der Coldplay-Frontmann hielt sich mit Mütze und Gesichtsmaske zurück, während die 28-Jährige, bekannt geworden als "Kombucha Girl", unbekümmert in die Venue eilte. Die Szene spielte sich in der Konzertschar ab, eng nebeneinander, ohne Begleitung weiterer Promis. Brisant: Brittany merkte offenbar gar nicht, wer da direkt neben ihr unterwegs war – die Auflösung folgte erst Stunden später online.

Denn erst Fotos auf dem Promi-Instagram-Account DeuxMoi machten die zufällige Nähe publik. Brittany reagierte prompt in ihrer Instagram-Story und staunte selbst über das virale Fundstück: "Jetzt mal ernsthaft, was ist das bitte LMFAO. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass Chris Martin neben mir war. Ich bin ein Riesenfan, hi Chris", schrieb sie. Während die Komikerin ihr Dating-Leben meist humorvoll in ihren Inhalten thematisiert, ist sie aktuell nicht offiziell liiert. Chris wiederum hat nach der Trennung von Dakota Johnson (36) im Juli laut Daily Mail einen Neuanfang gewagt – das Blatt berichtet sogar von einem geheimen Treffen mit Game of Thrones-Star Sophie Turner (29) kurz nach deren angeblichem Split von Peregrine Pearson.

Persönlich gilt Chris als jemand, der öffentliche Auftritte gern unauffällig hält – gerade bei Konzerten anderer Künstler. Mütze, Maske, Blick nach unten: Der Sänger bleibt oft inkognito, um die Musik im Mittelpunkt zu lassen und private Begegnungen nicht zu kommentieren. Brittany, die durch einen spontanen TikTok-Moment 2019 berühmt wurde, pflegt eine sehr direkte Nähe zu ihren Fans und lebt von diesen ungefilterten Reaktionen. Bei gemeinsamen Event-Sichtungen wie diesem bleibt häufig offen, ob mehr dahintersteckt oder nur ein zufälliges Nebeneinander entsteht. Fest steht: Der Musiker und die Influencerin bewegen sich in derselben Popkultur-Blase – er als weltbekannter Frontmann, sie als Netzstar, der aus einem einzigen Gesichtsausdruck ein Meme-Imperium baute.

Getty Images Chris Martin im September 2024

Getty Images Brittany Broski bei der Christian Siriano Spring/Summer 2026 Show in New York, 2025

Getty Images Chris Martin, September 2024

